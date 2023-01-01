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Киноафиша Фильмы Объединенная зона безопасности Объединенная зона безопасности, 2000: актеры и роли
Gongdong gyeongbi guyeok JSA Объединенная зона безопасности 2000 / Корея
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Объединенная зона безопасности, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пак Чхан-Ук Пак Чхан-Ук Park Chan-wook
В ролях
Ли Бен-хон Ли Бен-хон Lee Byung-hun Сон Кан-хо Сон Кан-хо Song Kang-ho Ким Тхэ-у Kim Tae-woo Щин Ха-гюн Shin Ha-kyun Ли Ён Э Lee Young-ae
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