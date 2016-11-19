Оставаться живым. Руководство, 2016

В 1991 году мизантроп и провокатор Мишель Уэльбек в помощь начинающим страдальцам написал эссе «Оставаться живым. Руководство», полный самоиронии, черного юмора, но при этом лиричный и откровенный манифест о безумии, выживании и искусстве. Игги Поп прочитал текст и узнал в нем себя. А кроме того Бодлера и многих других поэтов, художников, безумцев и суицидников, которые когда-то были почти готовы сдаться, чтобы не страдать. Но «мертвый поэт не может писать. Отсюда необходимость оставаться живым». Эту и множество других прекрасных, примиряющих с жизнью уэльбэковских истин Игги Поп декламирует на камеру, и его голос проникает в истории героев с психическими расстройствами и креативными наклонностями, среди которых хитро появляется и сам Уэльбек. Парижские улицы, больничные коридоры, кухни, загородные виллы — страдание есть всюду. А значит, всюду есть те, кто рисует, пишет, творит, находит для своего отчаянья структуру и превращает ее в искусство.