Джон Леннон, 2010

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о выходе в прокат О фильме История жизни Джона Леннона на фоне распадающихся Битлз с 1967 до 1971 года. Развернуть 6.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2010 Премьера в России 26 апреля 2012 Премьера в мире 21 ноября 2010 Возраст 16+ Режиссер Эдмунд Култхард В ролях Кристофер Экклстон Кристофер Фэйрбэнк Аллан Кордунер Эндрю Скотт Крэйг Читэм Все актеры и съемочная группа 2 постера

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