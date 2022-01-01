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Много шума из ничего
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Много шума из ничего, 1956

1956 / СССР
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Леонато, наместник солнечной Мессины, что на Сицилии, радушно принимает у себя в доме дона Педро, принца Арагонского, прибывшего в город в сопровождении свиты после победоносного завершения войны. В состав свиты входят и друзья принца, молодые офицеры: флорентиец Клавдио и синьор Бенедикт из Падуи. Романтичный Клавдио сразу же влюбляется в прекрасную Геро, дочь Леонато, и принц вызывается помочь влюбленному. Ночью, на маскараде, от его имени он открывает девушке чувства Клавдио и сговаривается с ее отцом о свадьбе…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1956
Режиссер
Лев Замковой
В ролях
Николай Бубнов
Анна Данилович
Надир Малишевский
Николай Пажитнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Много шума из ничего 1 постер
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