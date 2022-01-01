Много шума из ничего, 1956

Леонато, наместник солнечной Мессины, что на Сицилии, радушно принимает у себя в доме дона Педро, принца Арагонского, прибывшего в город в сопровождении свиты после победоносного завершения войны. В состав свиты входят и друзья принца, молодые офицеры: флорентиец Клавдио и синьор Бенедикт из Падуи. Романтичный Клавдио сразу же влюбляется в прекрасную Геро, дочь Леонато, и принц вызывается помочь влюбленному. Ночью, на маскараде, от его имени он открывает девушке чувства Клавдио и сговаривается с ее отцом о свадьбе…