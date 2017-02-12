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Когда я думаю о Германии ночью Когда я думаю о Германии ночью
Киноафиша Фильмы Когда я думаю о Германии ночью
Denk ich an Deutschland in der Nacht / If I think of Germany at Night

Когда я думаю о Германии ночью, 2017

2017 / Германия
5.9 Оцените
15 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Героями фильма стали такие диджеи, как Рикардо Вильялобос, Соня Мунир, Ата, Роман Флюгель и Move D. Используя длинные позиции камеры, отсутствие сокращений и закадровых комментариев, фильм погружает зрителя в ночную жизнь Берлина. Для нас, привыкших к быстрым склейкам, такой стиль непривычен, но для того, чтобы передать ощущение рейва, он идеален. Умело играя на контрастах, чередуя клубные сцены с отрывками из интервью, которые диджеи дают на природе, в студии или дома, фильм дает нам возможность собственными глазами увидеть этот удивительный образ жизни.

  • Название этому фильму дала первая строчка из стихотворения великого немецкого поэта Генриха Гейне «Ночные мысли». В этом патриотическом произведении Гейне размышляет о Родине, родственных связях и общих чертах немецкого народа. 
  • Существует одноименная серия полудокументальных художественных и телефильмов, созданных в результате сотрудничества Баварского и Западногерманского радио. В этих картинах именитые немецкие режиссеры, такие как Фатих Акин, Михаэль Гутманн и Клаус Лемке, рассказывают истории своих собственных отношений с Германией. 
  • Это уже третий документальный фильм немецкого режиссера Ромуальда Кармакара, в котором он освещает диджеев и клубную культуру. Фильм «196 ударов в минуту» показывает Berlin Love Parade и DJ Hell в 2009 году.

«Когда я думаю о Германии ночью» — это серия портретов главных лиц берлинской электронной сцены, разговор с пятью умными людьми, почти всем из которых скоро стукнет 50, и им есть что сказать про свою профессию. Ata рассуждает о том, как изменилась электронная сцена с начала 90-х и сравнивает ее с пестрым гобеленом, которому нет конца и края, и различить узоры на нем можно, лишь ежедневно и часами прослушивая тонны новой музыки. Move D, который оказывается невероятно красноречивым философом, размышляет о природе как о главном источнике музыки, периодически ссылаясь на Исаака Ньютона и Стэнли Кубрика. Монологи героев перемежаются сценами диджеев за работой, при этом периодически зрители слышат не весь грохот рейва, но лишь звуковую дорожку на одной из сводимых пластинок. В название фильма вынесена первая строка стихотворения Генриха Гейне — свидетельство того, что для Кармакара поэзия и технокультура являются одинаково достойными культурными явлениями.

5.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ромуальд Кармакар
В ролях
Рикардо Виллалобос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда я думаю о Германии ночью 1 постер
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5 октября 2017 12:35
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