Когда я думаю о Германии ночью, 2017

«Когда я думаю о Германии ночью» — это серия портретов главных лиц берлинской электронной сцены, разговор с пятью умными людьми, почти всем из которых скоро стукнет 50, и им есть что сказать про свою профессию. Ata рассуждает о том, как изменилась электронная сцена с начала 90-х и сравнивает ее с пестрым гобеленом, которому нет конца и края, и различить узоры на нем можно, лишь ежедневно и часами прослушивая тонны новой музыки. Move D, который оказывается невероятно красноречивым философом, размышляет о природе как о главном источнике музыки, периодически ссылаясь на Исаака Ньютона и Стэнли Кубрика. Монологи героев перемежаются сценами диджеев за работой, при этом периодически зрители слышат не весь грохот рейва, но лишь звуковую дорожку на одной из сводимых пластинок. В название фильма вынесена первая строка стихотворения Генриха Гейне — свидетельство того, что для Кармакара поэзия и технокультура являются одинаково достойными культурными явлениями.