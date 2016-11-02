Счастливый, 2016

Что может быть кошмарней для дочери, чем получить открытку из Таиланда со словами: «Моя девочка, всё у меня тут прекрасно — ем пад-тай и пью пиво. Да, я кое-кого встретил, она твоего возраста. Люблю, папа». «Мой отец Дитер сильно изменился в последнее время. После развода с мамой он поменял свои хайкеры на сланцы и каждый год на пару недель едет в Таиланд. Один или со своими разведенными друзьями, всем за шестьдесят. Отец говорит, что он никогда так в жизни не веселился. А я думаю: Господи! Неужели мой отец секс-турист? Зачем ему тайская женщина на 30 лет его моложе? И что ей от него нужно?! И вот мы едем вместе в Таиланд, и я знакомлюсь со своей почти мачехой и ее семьей. Постепенно до меня начинает доходить, что нет четких ответов на мои возмущенные вопросы». «Счастливый» — это трогательная, смелая, жизнерадостная и очень личная документальная история об отце и дочери, поиске счастья в немолодом возрасте и о том, что такое любовь, когда тебе за шестьдесят и ты боишься остаться в одиночестве.