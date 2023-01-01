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Выборгская сторона
Киноафиша Фильмы Выборгская сторона Выборгская сторона, 1938: актеры и роли
Выборгская сторона 1938 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Выборгская сторона, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев Grigori Kozintsev Леонид Трауберг Leonid Trauberg
В ролях
Борис Чирков Борис Чирков Валентина Кибардина Михаил Жаров Михаил Жаров Наталия Ужвий Natalia Uzhviy Юрий Толубеев Юрий Толубеев
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