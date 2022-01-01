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Дикие предки Дикие предки
Киноафиша Фильмы Дикие предки Отзывы о мультфильме «Дикие предки»
Early Man Дикие предки 2018 / Великобритания / Франция
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Дикие предки»

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Много миллионов лет назад, когда Земля была совсем другой, где-то в районе Манчестера, примерно во время ланча на Землю упал метеорит, погубивший динозавров. Отколовшийся от него кусок залетел к поселению древних людей, которые стали пинать горячий камень друг другу. Так и зародился на нашей планете футбол. Спустя поколения их потомки знают об игре только из наскальных рисунков. Пока однажды люди каменного века не сталкиваются с представителями века бронзового, у которых этот вид спорта давно…

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