«Дикие предки»: Рецензия Киноафиши

Первые футболисты — дикие, но симпатичные

Много миллионов лет назад, когда Земля была совсем другой, где-то в районе Манчестера, примерно во время ланча на Землю упал метеорит, погубивший динозавров. Отколовшийся от него кусок залетел к поселению древних людей, которые стали пинать горячий камень друг другу. Так и зародился на нашей планете футбол. Спустя поколения их потомки знают об игре только из наскальных рисунков. Пока однажды люди каменного века не сталкиваются с представителями века бронзового, у которых этот вид спорта давно процветает. Теперь добродушным дикарям придётся сразиться на поле с более прогрессивным обществом, чтобы отвоевать своё право на существование.

Кадр из фильма «Дикие предки»

Советовать мультфильмы Ника Парка к просмотру очень просто. Если вам нравятся его предыдущие работы — обязательно нужно смотреть новые. У этого автора совершенно узнаваемый стиль, юмор и сюжеты. В наш век CGI-мультипликации Ник Парк продолжает упрямо делать пластилиновых героев и создавать совершенно нелогичные, но невероятно смешные сюжеты. «Дикие предки» достойно продолжают историю «Барашка Шона», «Побега из курятника» и «Уоллеса и Громита». И недаром в списке самых кассовых кукольных мультфильмов в первой десятке чуть ли не половина принадлежит его рукам, а в озвучке нового проекта участвуют Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн и Мейси Уильямс.

Кадр из фильма «Дикие предки»

Своеобразие Парка проявляется не только в стилистике и визуальном ряде, но и в логике сюжета, а точнее в её отсутствии. Ни в коем случае не нужно пытаться анализировать происходящее на экране, не для того создан этот мультик. Здесь нужно только расслабиться и смеяться, отпустив всю разумность поспать. Пещерные люди как-то сосуществуют рядом с бронзовым веком? Почему бы и нет. Лучший друг главного героя — помесь свиньи и собаки. И он, как выясняется, не только неплохо умеет играть в футбол, а ещё и отлично делает массаж. Вполне годится. На стадионе в бронзовом веке вполне ожидаемо поставлены раздвижные стеклянные двери. И на фоне подобных шуток даже не возникает вопрос, откуда взялась гигантская утка с зубами — её появление кажется чем-то вполне обычным.

Кадр из фильма «Дикие предки»

Сюжет «Диких предков» прост и выглядит довольно традиционно: добрые, но неумелые герои отстаивают своё право на жизнь в родных краях, и для этого они должны победить более сильных соперников. К этой теме можно было бы придумать много подтекстов. Например, сохранение исторического наследия или безжалостное отношение современных людей к ресурсам планеты. Но вряд ли создатели имели ввиду что-то подобное. Точно есть разве что простейшая идея «держитесь своих близких и не бросайте друг друга в беде». Но опять же, отсутствие глубины сюжета — не недостаток, а основная идея мультфильма. Он — полная противоположность всем нынешним «Зверополисам» с их социальностью и злободневностью. Это даже не сборник забавных гэгов, а один большой гэг на час с лишним. Здесь нужно просто наблюдать за нелепостью происходящего и не стесняться смеяться в голос.

Кадр из фильма «Дикие предки»

Говорить о недостатках такого простого мультфильма как-то даже и не хочется, он оставляет исключительно положительные эмоции. Разве что всё равно есть ощущение, что самые смешные и яркие свои сюжеты Ник Парк воплотил в короткометражках. «Уоллес и Громит» смотрелся забавнее в виде серий по 20 минут (сцена с погоней за пингвином на игрушечном поезде может претендовать на один из самых смешных моментов в истории всей мировой мультипликации), полнометражка иногда заставляла скучать. Эпизоды «Барашка Шона» длились вообще минут десять, и увидеть в кино сразу десяток серий, объединённых одним сюжетом, готовы были не все. Но даже здесь «Дикие предки выдерживают достойный уровень, уступая разве что легендарному «Побегу из курятника». Скучать не приходится ни в один момент: сюжетные шутки разбавляются просто маленькими ничего не значащими отбивками, а безумие происходящего на экране оттеняется простой и доброй моралью.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 марта 2018

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