Наша рецензия

В Испании Пабло Лопес (Антонио Бандерас) был уважаемым писателем. Его первый опубликованный рассказ получил положительные отзывы критиков, последующие за ним книги становились бестселлерами. Пабло заметили в Голливуде, по его роману решили снять фильм и позвали работать в Штаты сценаристом. О блистательном прошлом и разочаровании в «Фабрике грез» он рассказывает новому знакомому Джеку (Джонатан Риз Майерс), жалуясь на отсутствие вдохновения, денег и одиночество. Жена ушла от…