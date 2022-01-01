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Леонардо миссия: Мона Лиза Леонардо миссия: Мона Лиза
Киноафиша Фильмы Леонардо миссия: Мона Лиза Отзывы о мультфильме «Леонардо миссия: Мона Лиза»
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa Леонардо миссия: Мона Лиза 2017 / Италия
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о мультфильме «Леонардо миссия: Мона Лиза»

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Наша рецензия

Лео - подросток, но юный возраст не означает, что к нему не стоит относиться всерьез. Молодой человек строит машину, способную не только ездить по бездорожью. Его деревянное авто отрывается от земли и летит на крыльях ветра, рассекает по волнам, лихо кружа вокруг корабля, рядом с которым кажется таким маленьким и хлипким. На изобретении машины Лео не останавливается. Он проводит презентацию разработанного им костюма, позволяющего дышать под водой. И приглашенные на мероприятие гости –…

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