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Лео - подросток, но юный возраст не означает, что к нему не стоит относиться всерьез. Молодой человек строит машину, способную не только ездить по бездорожью. Его деревянное авто отрывается от земли и летит на крыльях ветра, рассекает по волнам, лихо кружа вокруг корабля, рядом с которым кажется таким маленьким и хлипким. На изобретении машины Лео не останавливается. Он проводит презентацию разработанного им костюма, позволяющего дышать под водой. И приглашенные на мероприятие гости –…