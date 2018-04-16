«Леонардо миссия: Мона Лиза»: Рецензия Киноафиши

Дельфины, пираты и творчество Леонардо да Винчи

Лео - подросток, но юный возраст не означает, что к нему не стоит относиться всерьез. Молодой человек строит машину, способную не только ездить по бездорожью. Его деревянное авто отрывается от земли и летит на крыльях ветра, рассекает по волнам, лихо кружа вокруг корабля, рядом с которым кажется таким маленьким и хлипким. На изобретении машины Лео не останавливается. Он проводит презентацию разработанного им костюма, позволяющего дышать под водой. И приглашенные на мероприятие гости – друзья юного гения Лоренцо и Лиза – в восторге от нового изобретения Леонардо. Кстати, костюм Лео совсем скоро пригодится ему на деле. В семье Лизы случилось несчастье, и юноша решает найти сокровище, чтобы помочь девушке, в которую он так давно тайно влюблен.

Кадр из фильма «Леонардо миссия: Мона Лиза»

Личность и творчество Леонардо да Винчи не дают покоя искусствоведам, историкам и уж тем более кинематографистам с писателями. Последние порой на основе домыслов и фантазий о судьбе гения живописи с жаром выдумывают фантастические и приключенческие истории. Итальянский мультфильм режиссера Серджо Манфио тоже предлагает пофантазировать на тему «А что, если…». Иными словами, ждать от его анимационного фильма притязаний на историческую достоверность не стоит, как не стоит ожидать и подробнейшего экскурса в творчество Леонардо да Винчи. В мультике, конечно, встречаются отсылки к знаменитым произведениям гения живописи, они заметны, но ненавязчивы и встроены в ткань, по сути, приключенческой ленты, где есть место для пиратов и смышленых дельфинов.

Кадр из фильма «Леонардо миссия: Мона Лиза»

«Леонардо миссия: Мона Лиза» не столько просвещает маленьких зрителей, сколько заинтересовывает судьбой одной из самых загадочных личностей в мировой культуре. Мультфильм Серджо Манфио для кого-то из детей может стать отправной точкой в изучении МХК и истории науки. Ведь главный герой анимационного фильма говорит с ребятами, явно подстраиваясь под них. При этом влюбленность Лео в Лизу хоть и уступает исследованиям ученых и тайнам, связанным с известным полотном, в то же время демонстрирует, что любая картина не является просто калькой реальности ‒ за ней и в ней может скрываться нечто большее и немаловажное.

Кадр из фильма «Леонардо миссия: Мона Лиза»

Главные герои мультфильма Серджо Манфио ребячливы, наивны и предприимчивы. Лео, Лоренцо и Лиза частенько подкалывают друг друга. Иногда их шутки выглядят резкими и обескураживают взрослого, позабывшего на мгновение, что близкие друзья не только готовы прийти на помощь в любой момент, но и подшутят так, как простым знакомым шутить не дозволено. Однако юмор в мультике все же не сбивает с ног своей остротой и наглостью, его шутки во многом лишь подчеркивают доверие и взаимопонимание среди героев ленты.

Кадр из фильма «Леонардо миссия: Мона Лиза»

Анимационный фильм Серджо Манфио интересен как один из возможных поводов увлечь ребенка чем-то действительно достойным внимания и поискать после просмотра репродукции работ Леонардо да Винчи, чтобы сравнить их с мультипликационными зарисовками и узнать, какие еще тайны хранит его творчество. К тому же, как и подобает мультфильмам для детей, «Леонардо миссия: Мона Лиза» не забывает и о морали. Мультик учит, что преданными друзьями нужно дорожить, а также что важно ориентироваться не на внешность своих знакомых, но уметь разглядеть в человеке доброту и уязвимость, даже если они тщательно скрываются за напускной храбростью и отвагой. И соответственно, наоборот, иметь в виду, что под личиной добряка не всегда прячется доброе сердце. Лео, изобретающий в мультфильме машину и водолазный костюм, в людях разбирается не очень-то хорошо, и ему явно есть чему поучиться у Лизы, чье сердце более чутко реагирует на горести других.

Елена Громова

В российском прокате с 19 апреля 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Леонардо миссия: Мона Лиза»