Майкл МакКоли[видит, как Джоанна читает "Графа Монте-Кристо"]«Что делает человека — так это то, что он делает, когда наступает буря». Александр Дюма. Читал это пару лет назад. Там просто офигенный конец. Место занято? Поезд в 6:20 каждое утро в Чикаго. Обратно в 5:30. Знаешь, я никогда не думал, что ты — пассажир.
Майкл МакКолиКак я понимаю, если Алекс Мерфи сядет, вы выиграете. Если та 16-летняя девчонка погибнет в том поезде — вы выиграете. Ты делаешь свою работу — исчезаешь, а все остальные — просто побочный ущерб. Ты выбрал меня не потому, что свидетель был в моём поезде. Ты посадил её *в* поезд. Может, даже меня подставил, чтобы меня уволили. Вдруг у меня есть мотив, возможность — как у Алекса Мерфи. Это была не его операция. Ты сыграл на нас обоих.
ДжоаннаНе знаю, чего ты тут хочешь добиться, Майкл.
SofiaРики был градостроителем, и иногда ему приходилось задерживаться на работе, так что я—я приходила в его офис делать уроки. Я ждала Рики у лифта, когда появились эти двое. Я не видела их лиц, но они искали Рики. Я спряталась, потому что не хотела, чтобы он попал в беду. Но им от него что-то нужно было. Потом все они начали кричать, и я услышала этот звук. Они его били. Я слышала, как он кричит. И он говорит им, что у него этого нет, что это у него дома.