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Киноафиша Фильмы Пассажир Цитаты из фильма Пассажир

Цитаты из фильма Пассажир

Gwen Этот поезд меня пугает.
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Michael MacCauley Эй, Голдман Сакс. От имени американского среднего класса — к чёрту вас.
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Walt Мне надо в туалет. Мой простат больше твоей головы.
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[его последние слова перед крушением поезда]
Проводник Сэм Между поездом и пассажирами... Я всегда знал, что виноват будет поезд.
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[повторяющаяся фраза]
Майкл МакКоли Что у тебя в сумке?
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Michael MacCauley Что ты сделал с моей женой и сыном?
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Jackson Ну вот и конец пути.
Michael MacCauley Похоже, да.
Jackson В следующий раз поеду на автобусе.
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[последние реплики]
Майкл МакКоли [видит, как Джоанна читает "Графа Монте-Кристо"] «Что делает человека — так это то, что он делает, когда наступает буря». Александр Дюма. Читал это пару лет назад. Там просто офигенный конец. Место занято? Поезд в 6:20 каждое утро в Чикаго. Обратно в 5:30. Знаешь, я никогда не думал, что ты — пассажир.
Джоанна Извините. Мы знакомы?
Майкл МакКоли Как я понимаю, если Алекс Мерфи сядет, вы выиграете. Если та 16-летняя девчонка погибнет в том поезде — вы выиграете. Ты делаешь свою работу — исчезаешь, а все остальные — просто побочный ущерб. Ты выбрал меня не потому, что свидетель был в моём поезде. Ты посадил её *в* поезд. Может, даже меня подставил, чтобы меня уволили. Вдруг у меня есть мотив, возможность — как у Алекса Мерфи. Это была не его операция. Ты сыграл на нас обоих.
Джоанна Не знаю, чего ты тут хочешь добиться, Майкл.
Майкл МакКоли Одна маленькая деталь.
Джоанна Какая именно?
[он показывает ей значок детектива]
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Michael MacCauley Слушай, сегодня слышал одну гипотетическую ситуацию.
Tony Ага. Какая ситуация?
Michael MacCauley Если бы тебя попросили сделать одну маленькую вещь — для тебя она была бы пустяком, а для другого пассажира поезда — имела бы значение. Ты бы согласился?
Tony Не знаю. А что я с этого имею?
Michael MacCauley Сто тысяч долларов.
Tony Без вопросов!
Michael MacCauley А ты даже не знаешь, что именно.
Tony Да неважно. Давай.
Jackson Ну и что это за маленькая вещь?
Michael MacCauley Один пассажир в этом поезде — чужой. У него есть сумка, но ты не знаешь, как она выглядит. Твоя задача — найти этого человека до того, как он сойдёт.
Tony И всё? Мало что-то, Майк.
Michael MacCauley Расскажи мне.
Jackson А что происходит, когда ты его найдёшь?
Michael MacCauley Он умирает. Гипотетически.
Tony Ну а ты что бы сделал, Майк?
Michael MacCauley Я бы собрал всех пассажиров в одном вагоне и предложил им именно такой сценарий.
Tony Нет-нет-нет. Я имею в виду, ты бы взял деньги?
Michael MacCauley Знаешь что? Я уже взял.
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Joanna Это не обязательно должно так закончиться. Подумай о Карен, о Дэнни...
Michael MacCauley Не смей упоминать их имена!
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Joanna А что, если кто-то попросит тебя сделать одну маленькую вещь, но это повлияет на другого пассажира в этом поезде? Ты бы сделал?
Michael MacCauley Не знаю. Что я с этого получу?
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Joanna Что ты за человек?
Michael MacCauley Я? Лучше спроси у моей жены.
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Michael MacCauley Что происходит, когда ты их находишь?
Joanna Они умирают. Гипотетически.
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Alex Murphy Майк, я понимаю. Ты хочешь поступить благородно. Но у меня для тебя новости. Благородства не существует.
Michael MacCauley [глядя на Принна] Это была ты.
Alex Murphy О чём ты говоришь?
Michael MacCauley Ты звонил мне. Ты знал про свидетеля. Ты... ты знал, что они видели.
Alex Murphy Да, я говорил тебе, что произошло.
Michael MacCauley Это был коп, который его убил. Ты меня подставил.
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Sofia Рики был градостроителем, и иногда ему приходилось задерживаться на работе, так что я—я приходила в его офис делать уроки. Я ждала Рики у лифта, когда появились эти двое. Я не видела их лиц, но они искали Рики. Я спряталась, потому что не хотела, чтобы он попал в беду. Но им от него что-то нужно было. Потом все они начали кричать, и я услышала этот звук. Они его били. Я слышала, как он кричит. И он говорит им, что у него этого нет, что это у него дома.
Michael MacCauley Ты взяла это.
Sofia Конечно, взяла. Я хотела помочь. А потом выглянула в коридор и увидела этого парня. Он держал Рики, бил его и говорил что-то про благородство.
Michael MacCauley Благородство?
Sofia Он сказал, что делать правильные вещи — значит обречь себя на смерть, и что нет ничего такого, как благородство. А потом они просто... Я... Я не знала, что делать. Я...
Michael MacCauley Я понимаю.
Sofia Я просто взяла это и... убежала.
Michael MacCauley Почему ты не позвонила в полицию?
Sofia Я не могла позвонить в полицию. Те, кто его убил, были копами.
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Tony Эй, Майк, что случилось с парнем с гитарой?
Michael MacCauley Он вышел.
[Тони осматривается вокруг, озадаченный, понимая, что поезд только подъезжает к станции]
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Joanna [по телефону с Майклом] У тебя был шанс... теперь ВСЕ умрут!
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Тони [Алексу] Мы знаем, что ты сделал... ублюдок.
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