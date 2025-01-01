Рики был градостроителем, и иногда ему приходилось задерживаться на работе, так что я—я приходила в его офис делать уроки. Я ждала Рики у лифта, когда появились эти двое. Я не видела их лиц, но они искали Рики. Я спряталась, потому что не хотела, чтобы он попал в беду. Но им от него что-то нужно было. Потом все они начали кричать, и я услышала этот звук. Они его били. Я слышала, как он кричит. И он говорит им, что у него этого нет, что это у него дома.