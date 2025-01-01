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Киноафиша Фильмы Горы и камни Цитаты из фильма Горы и камни

Цитаты из фильма Горы и камни

Lillie Это как быть в мыслях Бога.
Ismail Похоже, наше время в мыслях Бога подошло к концу.
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Lillie Я расскажу тебе историю своего пути. Куда я шла, как добралась и что видела по дороге. Я думала, что изменю мир. Но, конечно, это мир изменил меня.
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Ismail Тебе не стоит отходить далеко.
Lillie Со мной всё в порядке. Это что, гора Арарат, где приземлился Ной?
Ismail Да. Мы зовём её Агры-Даг.
Lillie Агры-Даг.
Ismail Ной и Великий потоп. Адам и Ева. Знаешь, это тоже часть исламской культуры.
Lillie Правда?
Ismail Ага.
Lillie Адам и Ева?
Ismail Ага. Только в исламском варианте их не изгнали из рая. Их просто разнесло по разным уголкам мира, и им пришлось искать друг друга.
Ismail Пожалуйста, держись ближе.
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Ismail Ты очень храбрый
Lillie Я убегала
Ismail Почему?
Lillie Я не могла быть тем, кем другие хотели меня видеть
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Woodruff Моё правительство услышит об этом.
Khalil Bey Русские прорываются с Востока, и скоро они будут здесь. Посмотрим, как ты с ними справишься, доктор Вудрафф. Это дикари. Вы, американцы и европейцы, приходите сюда помогать, воевать или наживаться — но для нас вы всегда были и останетесь ничтожными.
Woodruff Мы не претендуем на что-то другое.
Khalil Bey Когда ваши страны ещё были болотами и лесами, культура уже освещала наши земли тысячи лет. А вы — лишь история, погрузившаяся во тьму, как Рим, как Греция. А мы всё ещё будем здесь.
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Jude Восточная Анатолия — суровый край. Люди здесь бедны, но трудолюбивы. Для них современная медицина — это революционная идея. Вот почему работа Американской миссионерской больницы в Ване так важна. Для многих в этом регионе наша больница — единственный источник медицинской помощи. Люди приезжают из сотен миль вокруг. И единственная причина, по которой мы можем им помочь — это щедрые пожертвования от открытых христиан, таких как вы. Конечно, есть препятствия. Восточная Анатолия — место неописуемого насилия и нарушений. Но это также край сильного духа. И люди, которые там выжили... Когда я впервые приехал в Ван молодым врачом, мой план был остаться на год, отработать службу и вернуться в Штаты, чтобы открыть успешную практику. Ну, это было восемь лет назад. Я не собирался задерживаться, но, познакомившись с этими людьми и живя среди них, я понял, что не смогу уйти.
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Lillie Разве ты не хочешь вырваться на свободу?
Ismail Свобода — это иллюзия. Мы... мы все играем ту роль, что нам досталась.
Lillie Я в это не верю. А ты?
Ismail Все меньше и меньше, каждый раз, когда вижу тебя.
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Jude Я посещал больницы в разных городах, знакомясь с последними достижениями современной медицины.
Lillie Это правда. Медицинская наука делает поразительные успехи. Если бы только врачи могли продвинуться в мышлении.
Mr. Rowe Лилли...
Jude Что вы имеете в виду, мисс?
Lillie Вчера мужчину выгнали из больницы, где я работаю, потому что у него был неправильный цвет кожи.
Mrs. Rowe Доктор Грэм, я должна извиниться за нашу дочь.
Jude Уверяю вас, мисс Роу, ни одного человека не отказали в нашей больнице из-за цвета кожи или религии. Это противоречит всему, во что мы верим.
Lillie Доктор Грэм, я хочу вам кое-что показать.
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[последние слова]
Ismail Не бойся
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Woodruff Бог жесток
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Melih Pasha Давай будем честны друг с другом. Твоё имя и обаяние довели тебя до этого момента. Но теперь пришло время доказать свою состоятельность.
Ismail Хорошо.
🧡
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