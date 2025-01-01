Woodruff Моё правительство услышит об этом.

Khalil Bey Русские прорываются с Востока, и скоро они будут здесь. Посмотрим, как ты с ними справишься, доктор Вудрафф. Это дикари. Вы, американцы и европейцы, приходите сюда помогать, воевать или наживаться — но для нас вы всегда были и останетесь ничтожными.

Woodruff Мы не претендуем на что-то другое.