Khalil BeyРусские прорываются с Востока, и скоро они будут здесь. Посмотрим, как ты с ними справишься, доктор Вудрафф. Это дикари. Вы, американцы и европейцы, приходите сюда помогать, воевать или наживаться — но для нас вы всегда были и останетесь ничтожными.
Khalil BeyКогда ваши страны ещё были болотами и лесами, культура уже освещала наши земли тысячи лет. А вы — лишь история, погрузившаяся во тьму, как Рим, как Греция. А мы всё ещё будем здесь.
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JudeВосточная Анатолия — суровый край. Люди здесь бедны, но трудолюбивы. Для них современная медицина — это революционная идея. Вот почему работа Американской миссионерской больницы в Ване так важна. Для многих в этом регионе наша больница — единственный источник медицинской помощи. Люди приезжают из сотен миль вокруг. И единственная причина, по которой мы можем им помочь — это щедрые пожертвования от открытых христиан, таких как вы. Конечно, есть препятствия. Восточная Анатолия — место неописуемого насилия и нарушений. Но это также край сильного духа. И люди, которые там выжили... Когда я впервые приехал в Ван молодым врачом, мой план был остаться на год, отработать службу и вернуться в Штаты, чтобы открыть успешную практику. Ну, это было восемь лет назад. Я не собирался задерживаться, но, познакомившись с этими людьми и живя среди них, я понял, что не смогу уйти.