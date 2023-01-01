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Уловка 22 Уловка 22
Киноафиша Фильмы Уловка 22 Уловка 22, 1970: актеры и роли
Catch-22 Уловка 22 1970 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Уловка 22, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Алан Аркин Алан Аркин Alan Arkin Мартин Болсам Мартин Болсам Martin Balsam Ричард Бенджамин Ричард Бенджамин Richard Benjamin Арт Гарфанкел Art Garfunkel Джек Гилфорд Jack Gilford Бак Генри Buck Henry Боб Ньюхарт Bob Newhart Энтони Перкинс Энтони Перкинс Anthony Perkins
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