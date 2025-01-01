MartinЗнаешь, вскоре после смерти моего отца кто-то сказал мне, что я ем спагетти точно так же, как он. Говорили, какое необычное впечатление это на них произвело. Посмотрите на мальчика, посмотрите, как он ест спагетти. Точно так же, как его отец. Он втыкает вилку. Он закручивает её, закручивает, закручивает, закручивает, закручивает. Потом кладёт в рот. Тогда я думал, что только я так ем спагетти. Я и мой отец. Позже, конечно, я понял, что все едят спагетти ровно так же. Точно так же, точно так же. Это меня очень расстроило. Очень расстроило. Может быть, даже больше, чем когда мне сказали, что он умер. Мой отец.
MartinЯ не знаю, справедливо ли то, что происходит, но это единственное, что я могу представить близким к справедливости.
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Steven MurphyХирург никогда не убивает пациента. Анестезиолог может убить пациента, но хирург — никогда.
Steven MurphyВсё-таки ты был прав. Детям здесь гораздо лучше. Я даже думал, может на пару дней взять их на дачу. Немного свежего воздуха и смена обстановки пойдут нам всем на пользу.
[пауза]
Steven MurphyЗнаешь, чего я хочу? Картошки пюре. Почему бы тебе не приготовить её завтра?
Anna MurphyУ тебя красивые руки. Раньше я этого не замечала. Все в последнее время говорят, какие у тебя красивые руки, а теперь я сама вижу — чистые и ухоженные. Но что толку, если они безжизненные. Иногда, Стивен, ты просто бездарь, который всё время говорит глупости типа: «Давай сделаем скан. Давай сделаем узи. Давай наденем коричневые носки. Давай сделаем картошку пюре. Давай поедем на дачу».
Anna MurphyЕсли тебе это не нравится, почему бы тебе не пойти жить к матери Мартина? Спорю, она будет с тобой ласковее говорить.
Steven MurphyТы хотела, чтобы дети вернулись домой — они вернулись. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал?
Anna MurphyХочу, чтобы всё это закончилось. Вот чего я хочу. Ты можешь это сделать? Ведь понимаешь, Стивен, мы оказались в этой ситуации из-за тебя.
Steven MurphyТак что ты предлагаешь? Скажи. О, подожди, я знаю! Есть способ положить всему этому конец. Нужно найти зуб детёныша крокодила, кровь голубя и девственные лобковые волосы. А потом сжечь всё это до захода солнца. Дай-ка подумать, есть ли у нас тут запасные зубы? Зубы, волосы? Нет, ничего нет! ДАЙ-КА ПОСМОТРЮ, ЕСТЬ ЛИ У НАС ЗДЕСЬ? ВОЛОСЫ, ЗУБЫ? В этой коробке тоже пусто. Где они? Я точно помню, что положил их сюда. КТО ПЕРЕМЕЩАЛ ВЕЩИ? ЧЁРТ ВОЗЬМИ! Неужели у тебя случайно нет волос, которые я мог бы взять? Ах да, забыл — у тебя их больше нет. У нас нет ничего из того, что нужно.
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Боб Мёрфи[Мартину]У тебя уже есть волосы под мышками?
МартинЕсли копаешь яму во дворе, лучше делай её побольше.
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Anna Murphy[мужу]Я считаю, что самое логичное, как бы жестко это ни звучало, — убить ребёнка. Потому что мы можем завести другого. Я ещё могу, и ты тоже. А если не можешь — попробуем ЭКО, я уверена, что справимся.
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Kim MurphyНе бойся, мам. Ты увидишь. Ты тоже не сможешь шевелиться, так что привыкай.
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MartinТы понимаешь? Это метафора. Мой пример — метафора. Я имею в виду, это, эээ... символично.
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Steven MurphyТы думаешь, твоя мать гордится тобой? Ты думаешь, ей приятно, что её любимый сын — убийца?
Kim Murphy[отцу]Я так тебя люблю, не забывай этого. Ты дал мне жизнь, и только ты имеешь право её отнять. Это абсолютно логично.
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Anna MurphyУ тебя красивые руки. Раньше я этого не замечала. В последнее время все мне твердят, какие у тебя красивые руки, и теперь я вижу это сама. Чистые и аккуратные. Но что с того, что они красивые? Они безжизненные. Иногда, Стивен, ты просто недалекий человек, который говорит глупости, например: «Давай сделаем сканирование». «Давай сделаем УЗИ, наденем коричневые носки». «Давай сделаем пюре, поедем в дом у пляжа.»
Anna MurphyНаши двое детей умирают в другой комнате, но, да, завтра я могу сделать тебе пюре.
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Steven Murphy[о Мартине]У него проблемы. Серьёзные психологические проблемы.
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Martin[на его медицинском осмотре]Можно тебе секрет рассказать? Но не говори ей, что я тебе сказал. Мне кажется, она... мне кажется, она тебя любит. Точнее, она к тебе тянется. Хотя сама говорит, что нет, но это правда, я уверен. И, если честно, вы идеально подходите друг другу. Вы бы составили отличную пару. У неё классная фигура. Ты сам видел. Она похудела, у неё просто супер тело.
Steven MurphyТвоя мама очень красивая, но мысль о том, что мы с ней могли бы быть вместе, просто смешна. Напомню, я женат. Я очень люблю свою жену и детей, и мы счастливы вместе.
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Anna MurphyСтивен, ты понимаешь, что мы в этой ситуации из-за тебя.
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Steven MurphyНаша дочь начала ходить в гости к месячным на прошлой неделе.