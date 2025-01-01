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Киноафиша Фильмы Убийство священного оленя Цитаты из фильма Убийство священного оленя

Цитаты из фильма Убийство священного оленя

Martin Знаешь, вскоре после смерти моего отца кто-то сказал мне, что я ем спагетти точно так же, как он. Говорили, какое необычное впечатление это на них произвело. Посмотрите на мальчика, посмотрите, как он ест спагетти. Точно так же, как его отец. Он втыкает вилку. Он закручивает её, закручивает, закручивает, закручивает, закручивает. Потом кладёт в рот. Тогда я думал, что только я так ем спагетти. Я и мой отец. Позже, конечно, я понял, что все едят спагетти ровно так же. Точно так же, точно так же. Это меня очень расстроило. Очень расстроило. Может быть, даже больше, чем когда мне сказали, что он умер. Мой отец.
Martin Я не знаю, справедливо ли то, что происходит, но это единственное, что я могу представить близким к справедливости.
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Steven Murphy Хирург никогда не убивает пациента. Анестезиолог может убить пациента, но хирург — никогда.
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Steven Murphy Это мясо просто восхитительное.
[пауза]
Steven Murphy Всё-таки ты был прав. Детям здесь гораздо лучше. Я даже думал, может на пару дней взять их на дачу. Немного свежего воздуха и смена обстановки пойдут нам всем на пользу.
[пауза]
Steven Murphy Знаешь, чего я хочу? Картошки пюре. Почему бы тебе не приготовить её завтра?
Anna Murphy У тебя красивые руки. Раньше я этого не замечала. Все в последнее время говорят, какие у тебя красивые руки, а теперь я сама вижу — чистые и ухоженные. Но что толку, если они безжизненные. Иногда, Стивен, ты просто бездарь, который всё время говорит глупости типа: «Давай сделаем скан. Давай сделаем узи. Давай наденем коричневые носки. Давай сделаем картошку пюре. Давай поедем на дачу».
Steven Murphy Извините?
Anna Murphy Наши двое детей умирают в соседней комнате, но да, завтра я могу приготовить тебе картошку пюре.
Steven Murphy Пожалуйста, не разговаривай со мной так.
Anna Murphy Если тебе это не нравится, почему бы тебе не пойти жить к матери Мартина? Спорю, она будет с тобой ласковее говорить.
Steven Murphy Ты хотела, чтобы дети вернулись домой — они вернулись. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал?
Anna Murphy Хочу, чтобы всё это закончилось. Вот чего я хочу. Ты можешь это сделать? Ведь понимаешь, Стивен, мы оказались в этой ситуации из-за тебя.
Steven Murphy Так что ты предлагаешь? Скажи. О, подожди, я знаю! Есть способ положить всему этому конец. Нужно найти зуб детёныша крокодила, кровь голубя и девственные лобковые волосы. А потом сжечь всё это до захода солнца. Дай-ка подумать, есть ли у нас тут запасные зубы? Зубы, волосы? Нет, ничего нет! ДАЙ-КА ПОСМОТРЮ, ЕСТЬ ЛИ У НАС ЗДЕСЬ? ВОЛОСЫ, ЗУБЫ? В этой коробке тоже пусто. Где они? Я точно помню, что положил их сюда. КТО ПЕРЕМЕЩАЛ ВЕЩИ? ЧЁРТ ВОЗЬМИ! Неужели у тебя случайно нет волос, которые я мог бы взять? Ах да, забыл — у тебя их больше нет. У нас нет ничего из того, что нужно.
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Боб Мёрфи [Мартину] У тебя уже есть волосы под мышками?
Мартин Да.
[пауза]
Ким Мёрфи У меня только что начались первые месячные.
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Martin Я хотел сказать ещё кое-что. Мне очень жаль по поводу Боба.
Steven Murphy Это не так уж серьёзно.
Martin Нет, это серьёзно. Все заболеют и умрут. Боб умрёт, Ким умрёт, твоя жена умрёт, понял?
Steven Murphy Нет, не понимаю.
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Martin Моя мама тянется к тебе. У неё классное тело.
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Kim Murphy Папа, Боб умирает!
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Steven Murphy [сыну] Если не перестанешь играться, я выбрью тебе голову и заставлю есть волосы. Я серьезно. Заставлю съесть твои волосы.
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Student's Dad Мальчик очень хорошо разбирается в математике и физике. Ким отлично знает литературу и историю. Они оба немного беспокойны, но никогда не были грубы с персоналом.
[пауза]
Steven Murphy Если бы тебе пришлось выбирать между ними, кого бы ты назвал лучшим?
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Стивен Мёрфи Я зарыю тебя во дворе, и ты сгниёшь.
[пауза]
Мартин Если копаешь яму во дворе, лучше делай её побольше.
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Anna Murphy [мужу] Я считаю, что самое логичное, как бы жестко это ни звучало, — убить ребёнка. Потому что мы можем завести другого. Я ещё могу, и ты тоже. А если не можешь — попробуем ЭКО, я уверена, что справимся.
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Kim Murphy Не бойся, мам. Ты увидишь. Ты тоже не сможешь шевелиться, так что привыкай.
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Martin Ты понимаешь? Это метафора. Мой пример — метафора. Я имею в виду, это, эээ... символично.
🧡
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Steven Murphy Ты думаешь, твоя мать гордится тобой? Ты думаешь, ей приятно, что её любимый сын — убийца?
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Anna Murphy Какой очаровательный мальчик.
Steven Murphy Не правда ли?
Anna Murphy Да, очень. Как умер его отец?
Steven Murphy Авария. Ехал домой. Въехал в столб. Смертельная травма.
Anna Murphy Как давно ты его знаешь?
Steven Murphy Давно. Он был моим пациентом. Много лет назад.
Anna Murphy Ты ходила на похороны?
Steven Murphy Ходил. Да.
Anna Murphy Почему я не пошла с тобой?
Steven Murphy Кажется, я говорил тебе. Но ты была занята или что-то в этом роде.
[пауза]
Anna Murphy Скажи ему, чтобы зашёл ещё раз.
🧡
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Anna Murphy Я не понимаю, почему должен платить именно я. Почему мои дети должны платить за это.
🧡
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Martin Он должен был выйти из той операции живым, но он умер.
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🥱
Bob Murphy Папа. Мои ноги. Я не могу ими пошевелить.
🧡
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[последние реплики]
Стивен Мерфи У Боба из глаз кровь идёт. Иди в гостиную.
Анна Мерфи Сейчас?
Стивен Мерфи Да. Сейчас.
Анна Мерфи Стивен, где дети?
Стивен Мерфи Они уже там.
Анна Мерфи Думаю, я надену то чёрное платье, которое тебе нравится.
Стивен Мерфи Носи что хочешь. Только поторопись.
🧡
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🥱
Kim Murphy [отцу] Я так тебя люблю, не забывай этого. Ты дал мне жизнь, и только ты имеешь право её отнять. Это абсолютно логично.
🧡
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🥺
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🥱
Anna Murphy У тебя красивые руки. Раньше я этого не замечала. В последнее время все мне твердят, какие у тебя красивые руки, и теперь я вижу это сама. Чистые и аккуратные. Но что с того, что они красивые? Они безжизненные. Иногда, Стивен, ты просто недалекий человек, который говорит глупости, например: «Давай сделаем сканирование». «Давай сделаем УЗИ, наденем коричневые носки». «Давай сделаем пюре, поедем в дом у пляжа.»
Steven Murphy Извините?
Anna Murphy Наши двое детей умирают в другой комнате, но, да, завтра я могу сделать тебе пюре.
🧡
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🥺
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🥱
Steven Murphy [о Мартине] У него проблемы. Серьёзные психологические проблемы.
🧡
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🥺
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🥱
Martin [на его медицинском осмотре] Можно тебе секрет рассказать? Но не говори ей, что я тебе сказал. Мне кажется, она... мне кажется, она тебя любит. Точнее, она к тебе тянется. Хотя сама говорит, что нет, но это правда, я уверен. И, если честно, вы идеально подходите друг другу. Вы бы составили отличную пару. У неё классная фигура. Ты сам видел. Она похудела, у неё просто супер тело.
Steven Murphy Твоя мама очень красивая, но мысль о том, что мы с ней могли бы быть вместе, просто смешна. Напомню, я женат. Я очень люблю свою жену и детей, и мы счастливы вместе.
🧡
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🥱
Anna Murphy Стивен, ты понимаешь, что мы в этой ситуации из-за тебя.
🧡
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🥺
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🥱
Steven Murphy Наша дочь начала ходить в гости к месячным на прошлой неделе.
Matthew Williams Отлично.
Steven Murphy Да. Она немного испугалась, но теперь всё в порядке. Ты её давно не видел.
Matthew Williams С прошлого лета на школьном хоре. Концерт.
Anna Murphy Вы с Мэри должны как-нибудь к нам на ужин заехать.
🧡
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🥱
Matthew Williams Знаешь, анестезиолог никогда не виноват в плохом исходе операции. Ответственен всегда хирург.
🧡
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🥱
Kim Murphy Прости меня, Мартин. Я так тебя люблю.
🧡
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🥱
Anna Murphy Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы положить этому всему конец?
🧡
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Anna Murphy Всё будет хорошо, увидишь. Поверь мне.
🧡
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