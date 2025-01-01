Steven Murphy Это мясо просто восхитительное.

[пауза]

Steven Murphy Всё-таки ты был прав. Детям здесь гораздо лучше. Я даже думал, может на пару дней взять их на дачу. Немного свежего воздуха и смена обстановки пойдут нам всем на пользу.

[пауза]

Steven Murphy Знаешь, чего я хочу? Картошки пюре. Почему бы тебе не приготовить её завтра?

Anna Murphy У тебя красивые руки. Раньше я этого не замечала. Все в последнее время говорят, какие у тебя красивые руки, а теперь я сама вижу — чистые и ухоженные. Но что толку, если они безжизненные. Иногда, Стивен, ты просто бездарь, который всё время говорит глупости типа: «Давай сделаем скан. Давай сделаем узи. Давай наденем коричневые носки. Давай сделаем картошку пюре. Давай поедем на дачу».

Anna Murphy Наши двое детей умирают в соседней комнате, но да, завтра я могу приготовить тебе картошку пюре.

Steven Murphy Пожалуйста, не разговаривай со мной так.

Anna Murphy Если тебе это не нравится, почему бы тебе не пойти жить к матери Мартина? Спорю, она будет с тобой ласковее говорить.

Steven Murphy Ты хотела, чтобы дети вернулись домой — они вернулись. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал?

Anna Murphy Хочу, чтобы всё это закончилось. Вот чего я хочу. Ты можешь это сделать? Ведь понимаешь, Стивен, мы оказались в этой ситуации из-за тебя.