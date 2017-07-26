«Мой ангел»: Рецензия Киноафиши

Cogito ergo sum

Дитя фокусника, исполнившего свой последний номер истинно по-мужски, исчезнув прямо посередине номера, - оказалось, как говорится, «не мышонок, ни лягушка, а неведома зверюшка». Причем неведомая – в прямом смысле, потому что никто, включая его мать, его не видит. Впрочем, последняя этим не заморачивается, обращаясь со своим отпрыском так, как будто он – полноценный ребенок, одаривая его всей любовью, что у нее осталась. И все было хорошо до тех пор, пока мальчик не повзрослел и не встретил девушку Мадлен, после чего и началось все самое интересное.

Кадр из фильма «Мой Ангел»

Невидимый друг детства – тема достаточно популярная в творчестве, в частности, в кинематографе, как образ стихийной силы, защищающей ребенка, настоящего друга, в поддержке которого он нуждается. Невидимый он по большей части для взрослых, от внимания которых ребенок своего друга укрывает. Но, на деле, друг часто оказывается вполне реальным, правда, фантастическим существом. Стальной гигант, дракон, фея Благого Двора, божество зимы, призрак матери – все эти образы обычно либо были лишены четкой гендерной ориентации, либо не проявляли ее так активно и уж точно не переживали по поводу своей совместимости с возлюбленной. И уж тем более они рано или поздно проявляли себя так или иначе, доказывая, что маленький главный герой – не шизофреник, ну или просто уходили по ходу сюжета в родную среду обитания.

Кадр из фильма «Мой Ангел»

Гарри Клевен избрал другой путь: мало того, что Ангел – полноценный человек со всем из этого вытекающим, так он еще и действительно невидимый. Проблему изображения такого главного героя в кадре режиссер решил просто, поместив зрителя в его оболочку и сделав это куда более художественно, нежели в фильме «Хардкор». Ну или, по крайней мере, ощутимо комфортнее, благодаря чему вовлекаться в повествование глазами Ангела по меньшей мере приятно.

Кадр из фильма «Мой Ангел»

Философский внутренний монолог, нестандартный подбор актеров с, как говорится, не голливудской внешностью, художественная работа с мизансценами, светом и музыкой, все это – откровенная заявка на арт-хаус и глубину проблематики «Пустого дома» Ким Ки Дука. Правда, если в корейском фильме главный герой добровольно исключается из социума и поля зрения всех, кроме возлюбленной, то здесь к высказыванию «Cogito ergo sum» подходят с другой стороны: означает ли ощущение жизни, что ты и правда есть? Этим вопросом задается рано или поздно любой умный подросток, испытывающий проблемы с социализацией. Эти проблемы, конечно, в большинстве своем надуманные и преувеличенные, переживаются вполне искренне. В некоторых случаях, уже повзрослев, человек так и не находит ответа на данный вопрос, как было в «Постороннем» Камю.

Кадр из фильма «Мой Ангел»

Из-за этого «Мой ангел» оказывается ориентированным преимущественно на таких вот не до конца повзрослевших детей, и, что забавно с цензом «18+» - на подростков, для которых поднимаемые вопросы являются остро актуальными – от внутреннего осознания своего «я» до понимания своего места в обществе. Эротические сцены в фильме откровенно красивы, что только добавляет «Мой ангел» в список обязательных фильмов для просмотра каждому подростку. Режиссер настолько старательно помещает зрителя в оболочку ребенка, что заставляет смотреть окружающих людей на Ангела так, словно он действительно существуют. Они смотрят прямо на него, в камеру, но не видят. И то, как эту проблему преодолевают Мадлен и Ангел, как девушка заново учится чувствовать своего возлюбленного, именно его, а не проекцию себя в нем или того, что она бы хотела видеть в нем, - важный урок по отношениям, который обязан выучить каждый человек. Если он, конечно, хочет стать счастливым.

Галина Потапова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мой Ангел»