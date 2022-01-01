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Гарри Клевен
Гарри Клевен
Harry Cleven
О персоне
Фильмография
Гарри Клевен
Harry Cleven
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Дата рождения
19 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Гарри Клевена
Родился 19 августа 1956 года. Льеж, Бельгия.
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Фильмография Гарри Клевена
Мой ангел
мелодрама
2017, Франция / Бельгия
7.0
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