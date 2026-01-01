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Фильмография
Михаил Ходорковский
Mikhail Khodorkovsky
Киноафиша
Персоны
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский
Mikhail Khodorkovsky
Дата рождения
26 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Гражданин К
(2019)
7.0
Ходорковский
(2011)
0.0
Новая свобода Ходорковского
(2016)
Фильмография Михаил Ходорковский
7.1
Гражданин К
Citizen K
документальный
2019, Великобритания / США
Новая свобода Ходорковского
Chodorkowskis neue Freiheit
документальный
2016, Германия
7
Ходорковский
Khodorkovsky
документальный, драма, биография
2011, Германия
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