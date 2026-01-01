Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Что нового, кошечка? Награды и номинации фильма Что нового, кошечка?

Награды и номинации фильма Что нового, кошечка? 1965

Оскар 1966 Оскар 1966
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Идеальный район, красивые дома и одна смерть, после которой соседи перестают здороваться: 2 турецких сериала о благополучии с изнанкой
Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе
Не драконами едиными: 18 января выходит «Рыцарь Семи Королевств» — чем он принципиально отличается от «Игры престолов»
Тест для тех, кто считывает кино СССР по деталям: вспомните 5 фильмов по героине с шалью или платком
Покажут ли в кино «Чебурашку-3»? Вторая часть недаром собрала 4,5 млрд рублей – вот какие планы у создателей
Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT
Стали хитами без помощи от голливудских студий: лучшие инди-фильмы, которые можно пересматривать бесконечно
В опенинге «Магической битвы-3» сразу 7 отсылок к картинам, а намек на хитовое аниме уловили не все: фаны разгадали причину «пасхалок»
В 2026-м будет много премьер, но 15 из них ждут особенно: первая состоится уже 19 января – а дальше только успевай смотреть
Один из лучших фильмов по Стивену Кингу снова начнут показывать в кинотеатрах — спустя всего 3 месяца после изначальной премьеры
Кофеманы вряд ли пройдут этот тест на 5/5: вспомните фильмы СССР по сценам с чаепитием
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше