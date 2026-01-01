Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Что нового, кошечка?
Награды и номинации фильма Что нового, кошечка?
Награды и номинации фильма Что нового, кошечка? 1965
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1966
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Идеальный район, красивые дома и одна смерть, после которой соседи перестают здороваться: 2 турецких сериала о благополучии с изнанкой
Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе
Не драконами едиными: 18 января выходит «Рыцарь Семи Королевств» — чем он принципиально отличается от «Игры престолов»
Тест для тех, кто считывает кино СССР по деталям: вспомните 5 фильмов по героине с шалью или платком
Покажут ли в кино «Чебурашку-3»? Вторая часть недаром собрала 4,5 млрд рублей – вот какие планы у создателей
Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT
Стали хитами без помощи от голливудских студий: лучшие инди-фильмы, которые можно пересматривать бесконечно
В опенинге «Магической битвы-3» сразу 7 отсылок к картинам, а намек на хитовое аниме уловили не все: фаны разгадали причину «пасхалок»
В 2026-м будет много премьер, но 15 из них ждут особенно: первая состоится уже 19 января – а дальше только успевай смотреть
Один из лучших фильмов по Стивену Кингу снова начнут показывать в кинотеатрах — спустя всего 3 месяца после изначальной премьеры
Кофеманы вряд ли пройдут этот тест на 5/5: вспомните фильмы СССР по сценам с чаепитием
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667