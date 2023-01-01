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Что нового, кошечка? Что нового, кошечка?
Киноафиша Фильмы Что нового, кошечка? Что нового, кошечка?, 1965: актеры и роли
What's New Pussycat Что нового, кошечка? 1965 / Франция / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Что нового, кошечка?, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клайв Доннер Clive Donner Ричард Талмидж Richard Talmadge
В ролях
Питер Селлерс Питер Селлерс Peter Sellers Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole Роми Шнайдер Роми Шнайдер Romy Schneider Капюсин Capucine Пола Прентисс Paula Prentiss Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
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