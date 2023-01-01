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Что нового, кошечка?
Что нового, кошечка?, 1965: актеры и роли
What's New Pussycat
Что нового, кошечка?
1965 / Франция / США
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Что нового, кошечка?, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клайв Доннер
Clive Donner
Ричард Талмидж
Richard Talmadge
В ролях
Питер Селлерс
Peter Sellers
Питер О'Тул
Peter O'Toole
Роми Шнайдер
Romy Schneider
Капюсин
Capucine
Пола Прентисс
Paula Prentiss
Вуди Аллен
Woody Allen
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