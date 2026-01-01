Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Хлеб, любовь и фантазия Награды и номинации фильма Хлеб, любовь и фантазия

Награды и номинации фильма Хлеб, любовь и фантазия 1953

Оскар 1955 Оскар 1955
Лучший литературный первоисточник
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actress
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
Берлинале 1954 Берлинале 1954
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
