Женитьба Бальзаминова, 1989

Глупенькая, но практичная мамаша тихого дурачка и мечтателя Миши Бальзаминова, зная, что сыну ее одному за счет собственных способностей не прожить, делает все, чтобы выгодно его женить. Несколько раз сватовство Бальзаминова заканчивается не просто неудачей, а громким скандалом с оскорблениями.



Однако через какое-то время Мише все-таки улыбается счастье. Некто Белотелова — одна из богатейших вдов, купчиха и уважаемая в городе женщина, умирая от скуки, просит сваху устроить ее личное счастье. Тут-то и подворачивается Бальзаминов.