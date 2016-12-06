Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Программа «Nordic Shorts»
Киноафиша Фильмы Программа «Nordic Shorts»

Программа «Nordic Shorts», 2016

2016 / Финляндия / Швеция / Норвегия / Канада
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Восемь фильмов, представляющих национальные кинематографии североевропейских стран. В программе номинанты «Оскара», «Берлинале» и «Санденс». Что отличает эти фильмы? Особый национальный колорит, философский юмор, нетривиальные сюжеты с неожиданными развязками.

НА ТВОИХ ГУБАХ
Йонас Рутанен |Финляндия | игровой | 8,30 мин

Выходной в парке развлечений неожиданно становится для двенадцатилетнего Вильями решающим этапом взросления.

УСЫ
Анни Ойа | Финляндия | анимация |3,37 мин

Этот город слишком мал для двух усачей. Остаться должен кто-то один.

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
Гунхильд Энгер | Швеция | игровой | 14,30 мин

Пожилая семейная пара окружила себя высокотехнологичными девайсами, которые делают жизнь проще. Но справиться с «умным домом» иногда просто невозможно.

ТРУС
Сири Гутлин | Норвегия | игровой | 12,45 мин

Идунн в первый раз остается дома со старшим братом. Она заранее предупреждена, что ее ждет страшный вечер. Но так ли проста маленькая девочка, как кажется на первый взгляд?

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Олли Илпо Салонен | Финляндия | игровой | 4,58 мин

Иногда поездка в супермаркет оказывается судьбоносной.

10-МЕТРОВАЯ ВЫШКА
Максимилиен ван Айертрюк, Аксель Даниэльсон | Швеция | документальный | 16,37

10-метровая вышка. Люди, раньше никогда не прыгавшие в воду, стоят на краю трамплина. Кто-то сможет прыгнуть. А кому-то придется с позором спускаться вниз по длинной лестнице. Великолепное киноисследование о людях и их поведении в стрессовой ситуации. Хит Берлинале-2016.

Я И МОЙ «МОУЛТОН»
Торилл Коув |Норвегия, Канада | анимация |13,00 мин

Получить от родителей обычный велосипед не так-то просто, если они архитекторы-модернисты, а на дворе 1960 год...

СВИДАНИЕ
Йенни Тойвоньеми | Финляндия | игровой | 7,10 мин

Тино проводит свидание для своего породистого кота Диабло. Тино даже не догадывается, что для него этот эпизод станет своего рода тестом на взрослость, ведь он окажется в компании сразу двух женщин.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Постер фильма Программа «Nordic Shorts» 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Люксоре» пройдёт фестиваль Nordic Shorts Сеть кинотеатров «Люксор» и компания Tree Films представляют программу короткого метра из стран Северной Европы. Nordic Shorts является прекрасной возможностью для зрителей познакомиться
Написать
6 декабря 2016 19:07
Сборник короткометражек Nordic Shorts на «Лендоке» 13 декабря в 20:00 на Открытой киностудии «Лендок» пройдёт показ программы короткометражного кино Североевропейских стран Nordic Shorts. Всего будет показано восемь картин, каждая из
Написать
1 декабря 2016 10:44
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши