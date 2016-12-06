Программа «Nordic Shorts», 2016

Восемь фильмов, представляющих национальные кинематографии североевропейских стран. В программе номинанты «Оскара», «Берлинале» и «Санденс». Что отличает эти фильмы? Особый национальный колорит, философский юмор, нетривиальные сюжеты с неожиданными развязками.

НА ТВОИХ ГУБАХ

Йонас Рутанен |Финляндия | игровой | 8,30 мин

Выходной в парке развлечений неожиданно становится для двенадцатилетнего Вильями решающим этапом взросления.

УСЫ

Анни Ойа | Финляндия | анимация |3,37 мин

Этот город слишком мал для двух усачей. Остаться должен кто-то один.

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ

Гунхильд Энгер | Швеция | игровой | 14,30 мин

Пожилая семейная пара окружила себя высокотехнологичными девайсами, которые делают жизнь проще. Но справиться с «умным домом» иногда просто невозможно.

ТРУС

Сири Гутлин | Норвегия | игровой | 12,45 мин

Идунн в первый раз остается дома со старшим братом. Она заранее предупреждена, что ее ждет страшный вечер. Но так ли проста маленькая девочка, как кажется на первый взгляд?

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Олли Илпо Салонен | Финляндия | игровой | 4,58 мин

Иногда поездка в супермаркет оказывается судьбоносной.

10-МЕТРОВАЯ ВЫШКА

Максимилиен ван Айертрюк, Аксель Даниэльсон | Швеция | документальный | 16,37

10-метровая вышка. Люди, раньше никогда не прыгавшие в воду, стоят на краю трамплина. Кто-то сможет прыгнуть. А кому-то придется с позором спускаться вниз по длинной лестнице. Великолепное киноисследование о людях и их поведении в стрессовой ситуации. Хит Берлинале-2016.

Я И МОЙ «МОУЛТОН»

Торилл Коув |Норвегия, Канада | анимация |13,00 мин

Получить от родителей обычный велосипед не так-то просто, если они архитекторы-модернисты, а на дворе 1960 год...

СВИДАНИЕ

Йенни Тойвоньеми | Финляндия | игровой | 7,10 мин

Тино проводит свидание для своего породистого кота Диабло. Тино даже не догадывается, что для него этот эпизод станет своего рода тестом на взрослость, ведь он окажется в компании сразу двух женщин.