Близкий далекий Восток, 2015

Режиссёр Филипп Ремунда не раз отправлялся со своим оператором в Украину. Его семейные корни и тесная связь с местными людьми позволили ему заглянуть в их личную и семейную жизнь, а через это – в саму ситуацию в обществе, разделённом подчас полярными мнениями и политическими пристрастиями. История семьи, одна часть которой живёт в восточной части Украины, а другая – в Киеве, становится символической. Близкие родственники больше не в состоянии найти общий язык, обсуждая, что на самом деле происходит в их стране. Во время своих путешествий режиссёр оказывался за линией фронта и вёл хронику жизни населения на территориях, контролируемых сепаратистами. Усталость от затяжной войны видна со всех сторон, но вопрос о том, когда конфликт закончится, остаётся без ответа.