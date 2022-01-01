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Киноафиша Фильмы Близкий далекий Восток
Blízký daleký východ

Близкий далекий Восток, 2015

2015 / Чехия
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О фильме

Режиссёр Филипп Ремунда не раз отправлялся со своим оператором в Украину. Его семейные корни и тесная связь с местными людьми позволили ему заглянуть в их личную и семейную жизнь, а через это – в саму ситуацию в обществе, разделённом подчас полярными мнениями и политическими пристрастиями. История семьи, одна часть которой живёт в восточной части Украины, а другая – в Киеве, становится символической. Близкие родственники больше не в состоянии найти общий язык, обсуждая, что на самом деле происходит в их стране. Во время своих путешествий режиссёр оказывался за линией фронта и вёл хронику жизни населения на территориях, контролируемых сепаратистами. Усталость от затяжной войны видна со всех сторон, но вопрос о том, когда конфликт закончится, остаётся без ответа.

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Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Филип Ремунда
Все актеры и съемочная группа
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