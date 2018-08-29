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На глубине шести футов На глубине шести футов
Киноафиша Фильмы На глубине шести футов Отзывы о фильме «На глубине шести футов»
6 Below: Miracle on the Mountain На глубине шести футов 2017 / США
6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «На глубине шести футов»

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Наша рецензия

Известный и примелькавшийся хоккеист в прошлом и продавец-консультант спортивного инвентаря, наркоман и лишний человек в настоящем - Эрик Лемарк все никак не может привыкнуть к серым будням. Подсев на адреналин за время своей карьеры профессионального спортсмена, в обыденности Лемарк пытается компенсировать недостаток эмоций опасными видами спорта и наркотиками. В частности – метамфетамин и сноубординг, которые и сыграли с ним злую шутку. Отправившись на поиски приключений на гору…

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Андрей 29 августа 2018, 10:57
Оценка
фильм трагической и героической судьбы, основанный на реальных событиях...
но буду рассуждать, как о художественном фильме: некоторые вещи, происходящие, в процессе выживания, кажутся нереальными!
актёр прекрасно передал эмоции и суть ситуации.
в целом, фильм скучный.
5 баллов из 10ти!
29 августа 2018, 10:57 Ответить
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