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Известный и примелькавшийся хоккеист в прошлом и продавец-консультант спортивного инвентаря, наркоман и лишний человек в настоящем - Эрик Лемарк все никак не может привыкнуть к серым будням. Подсев на адреналин за время своей карьеры профессионального спортсмена, в обыденности Лемарк пытается компенсировать недостаток эмоций опасными видами спорта и наркотиками. В частности – метамфетамин и сноубординг, которые и сыграли с ним злую шутку. Отправившись на поиски приключений на гору…