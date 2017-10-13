«На глубине шести футов»: Рецензия Киноафиши

Саморефлексия Эрика Лемарка

Известный и примелькавшийся хоккеист в прошлом и продавец-консультант спортивного инвентаря, наркоман и лишний человек в настоящем - Эрик Лемарк все никак не может привыкнуть к серым будням. Подсев на адреналин за время своей карьеры профессионального спортсмена, в обыденности Лемарк пытается компенсировать недостаток эмоций опасными видами спорта и наркотиками. В частности – метамфетамин и сноубординг, которые и сыграли с ним злую шутку. Отправившись на поиски приключений на гору Маммонт, Лемарк попадает под лавину и оказывается отрезанным от мира на восемь суток, достаточных для того, чтобы познать настоящую ценность жизни. Вот только дается это ему больно дорогой ценой.

Кадр из фильма «На глубине 6 футов»

Основанный на вроде бы реальных событиях потерянного в горах американского хоккеиста Эрика Лемарка, блиставшего в 1994 году во французской команде, фильм «На глубине 6 футов» имеет все претензии занять место где-то подле «Выжившего» Иньярриту и «Эвереста» Кормакула. Как и его предшественники, «На глубине» обладает здравой долей драматичности, социальной актуальности и даже злободневности: как еще показать пресытившейся жизнью аудитории ценность жизни, если не на ярком примере с трудом выжившего в горах человека? При этом Джош Хартнетт так правдоподобно страдает, поднимая к небу старательно облепленное снежинками скуластое лицо, что хочется отобрать у Лео Оскар и немедля вручить статуэтку исполнителю роли Эрика. При этом и Лео, и Джош по уровню раскрытия своего образа примерно равны, вот только у первого процесс выживания представлял собой полную изоляцию и неограниченную брутальность, а у второго – бесконечные страдания и саморефлексию, что, в свою очередь, отсылает нас к «Во всем виноват енот». Вот только если «енот» оказывался вне привычной среды обитания для того, чтобы понять, нужен ли он своим близким, то здесь Эрик искал ответ на противоположный вопрос – нужен ли ему этот мир теперь, когда часть красок поблекла?

Кадр из фильма «На глубине 6 футов»

Ответ, конечно же, очевиден, хоть и с некоторыми оговорками. Но фильм интересен не столько завязкой, волком вместо медведя и ожидаемой развязкой, сколько сценарными и визуальными находками Скотта Во. Когда большая часть сражающихся со стихией романтических персонажей стремятся встретиться со своей прекрасной возлюбленной, олицетворяющей по культурологической задумке собой созидательное начало и становление гармонии, современный персонаж тянется к матери. Данный отход от стандарта, в принципе, неплох для отображения современного состояния социума, эмоциональной спекуляции и является нестандартным выбором для кинематографа, но довольно противоречив. Поднятие конфликта отцов и детей, борьба Эрика в первую очередь с самим собой, а уже после победа его над стихией и пробудившееся желание выжить для произведения выходят в плюс, а вот для ценности моральной парадигмы общества остаются под вопросом. Прекрасные виды заснеженных пейзажей и преобладание философской и эмоциональной составляющей над возможным в таких произведениях физиологическим трешом также вызывают положительный отклик. Плохая актерская игра и идущее невпопад музыкальное сопровождение для современного американского фильма и вовсе являются больше мифом, пережитком прошлого.

Кадр из фильма «На глубине 6 футов»

В целом, с эмоциональной и технической точки зрения история Эрика Лемарка раскрыта достаточно полно и ярко, а выбор, сделанный героем произведения за восемь суток, достаточно поучителен, чтобы оставить след в памяти зрителя. После «На глубине» действительно хочется поискать информацию про то, кто же такой этот Эрик Лемарк, что про него такой фильм сняли.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 12 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «На глубине 6 футов»