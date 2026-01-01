Вскоре после медового месяца архитектор Давид узнает, что его жена Ана неизлечимо больна. Однако есть надежда, что в обозримом будущем будет изобретено лекарство от ее болезни. А до той поры врачи предлагают заморозить Ану. В ожидании возвращения любимой Давид строит дом их мечты на берегу моря и вспоминает их недолгое счастье, не придавая значения тому, что пока Ана безмятежно спит, оставаясь вечно юной, время и соленый морской ветер вовсю серебрят его виски…
Largo retorno, A Long Return, A Venezia muore un'estate, Ateleioti anamoni, Au delà de l'amour, Au-delà de l'amour, Dypfryst for kjærligheten, En Venecia muere un verano (el amor nunca muere), Historia de amor en Venecia, Долгое возвращение
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате