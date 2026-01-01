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Постер фильма Долгое возвращение
6.4
Киноафиша Фильмы Долгое возвращение
6.4

Долгое возвращение

, 1975
Largo retorno
Испания / мелодрама, фантастика, драма / 18+
Постер фильма Долгое возвращение
6.4

О фильме

Вскоре после медового месяца архитектор Давид узнает, что его жена Ана неизлечимо больна. Однако есть надежда, что в обозримом будущем будет изобретено лекарство от ее болезни. А до той поры врачи предлагают заморозить Ану. В ожидании возвращения любимой Давид строит дом их мечты на берегу моря и вспоминает их недолгое счастье, не придавая значения тому, что пока Ана безмятежно спит, оставаясь вечно юной, время и соленый морской ветер вовсю серебрят его виски…

В ролях

Марк Бернс
David Ortega
Линн Фредерик
Anna
Чаро Лопес
Irene
Рикардо Мерино
Socio de David
Жорж Риго
Doctor Vals
Фернандо Ильбек
Cirujano
Адриано Домингес
Martin
Конча Куэтос
Adela
Андрес Мехуто
Padre de Anna
Майрата О’Висиедо
Madre de Anna
Режиссер Педро Ласага
Сценарист Juan Cobos, Miguel Rubio, Germán Ubillos
Композитор Антон Гарсиа Абриль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 12 ноября 1975
Дата выхода
12 ноября 1975 Испания
12 ноября 1975 Италия
Производство Hesperia Films S.A., Star Films S.A.
Другие названия
Largo retorno, A Long Return, A Venezia muore un'estate, Ateleioti anamoni, Au delà de l'amour, Au-delà de l'amour, Dypfryst for kjærligheten, En Venecia muere un verano (el amor nunca muere), Historia de amor en Venecia, Долгое возвращение

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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