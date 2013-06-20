Кассандра, 2012

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о выходе в прокат 6.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2012 Премьера в мире 20 июня 2013 Возраст 16+ Режиссер Инес де Оливейра Сесар В ролях Эдгардо Косарински Агустина Муньос Алан Паульс Все актеры и съемочная группа

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