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Кассандра
Cassandra
Кассандра, 2012
2012 / Аргентина
6.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
20 июня 2013
Возраст
16+
Режиссер
Инес де Оливейра Сесар
В ролях
Эдгардо Косарински
Агустина Муньос
Алан Паульс
Все актеры и съемочная группа
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