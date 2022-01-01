Белла чао, 2015

В основе фильма — реальная история удивительных отношений между семьей итальянцев Розы и Куирино Дини, потерявших сына на войне в России, и русским парнем Владимиром Переладовым, бежавшим из немецкого плена.
Ударный батальон Переладова сражался против нацфашистов в провинции Модена и участвовал в создании свободной республики Монтефьорино. Capitano Russo — так итальянцы называли храброго русского партизана. Как считается, партизанская песня «Бэлла чао» родилась именно в период падения свободной республики Монтефьорино.