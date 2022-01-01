Белла чао, 2015

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о выходе в прокат О фильме В основе фильма — реальная история удивительных отношений между семьей итальянцев Розы и Куирино Дини, потерявших сына на войне в России, и русским парнем Владимиром Переладовым, бежавшим из немецкого плена.



Ударный батальон Переладова сражался против нацфашистов в провинции Модена и участвовал в создании свободной республики Монтефьорино. Capitano Russo — так итальянцы называли храброго русского партизана. Как считается, партизанская песня «Бэлла чао» родилась именно в период падения свободной республики Монтефьорино. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 40 минут Год выпуска 2015 Возраст 12+ Режиссер Валерия Ловкова В ролях Михаил Переладов Все актеры и съемочная группа

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