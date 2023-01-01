Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Царь обезьян: Начало легенды
Царь обезьян: Начало легенды, 2016: актеры и роли
Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing / The Monkey King: The Legend Begins
Царь обезьян: Начало легенды
2016 / Гонконг / Китай
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Царь обезьян: Начало легенды, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чин Поу-сои
Cheang Pou-soi
В ролях
Аарон Квок
Aaron Kwok
Гун Ли
Gong Li
Уильям Фэн
Feng Shaofeng
Сяо Шэнь-Ян
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез