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Святой Георгий убивает змея Святой Георгий убивает змея
Киноафиша Фильмы Святой Георгий убивает змея Святой Георгий убивает змея, 2009: актеры и роли
Sveti Georgije ubiva aždahu Святой Георгий убивает змея 2009 / Сербия / Босния и Герцеговина / Болгария
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Святой Георгий убивает змея, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Срджан Драгоевич Srđan Dragojević
В ролях
Лазар Ристовски Lazar Ristovski Наташа Янич Nataša Janjić Бора Тодорович Bora Todorović Предраг Васич Predrag Vasic Зоран Цвиянович Зоран Цвиянович Zoran Cvijanovic
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