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И на камнях растут деревья
Отзывы о фильме «И на камнях растут деревья»
И на камнях растут деревья
1985 / СССР / Норвегия
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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