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И на камнях растут деревья И на камнях растут деревья
Киноафиша Фильмы И на камнях растут деревья И на камнях растут деревья, 1985: актеры и роли
И на камнях растут деревья 1985 / СССР / Норвегия
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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И на камнях растут деревья, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кнут Андерсен Knut Andersen Станислав Ростоцкий Станислав Ростоцкий Stanislav Rostotsky
В ролях
Александр Тимошкин Петронелла Баркер Petronella Barker Торгейр Фонилид Виктор Шульгин Viktor Shulgin Андрей Ростоцкий Андрей Ростоцкий Andrei Rostotsky
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