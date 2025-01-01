Меню
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный

Askold Zapashny

Дата рождения
27 сентября 1977
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Харьков, Украина
В каком театре играет

Биография Аскольда Запашного

Аскольд Запашный — артист цирка, представитель династии Запашных в четвёртом поколении, народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка. Родился 27 сентября 1977 года в Харькове в семье артистов цирка Вальтера и Татьяны Запашных.

В 1991 году вместе с семьёй уехал работать в Китай, где для Запашных был построен специальный летний цирк. С братом Эдгардом гастролировал в Европе и Азии, унаследовал аттракцион «Среди хищников».

Известен как дрессировщик хищных животных, а также жонглёр, канатоходец и акробат. С 2012 года — художественный руководитель Большого Московского цирка. С 2018 года преподаёт в ГИТИСе на кафедре «Режиссура цирка».

Популярные фильмы

Стражи Арктики 5.0
Стражи Арктики (2018)
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных 0.0
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных (2016)

Фильмография Аскольда Запашного

Жанр
Год
Стражи Арктики 5
Стражи Арктики Arctic Dogs
анимация 2018, Великобритания / США / Канада
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
документальный, семейный, фэнтези 2016, Россия
Новости о Аскольде Запашном
Эксклюзивное интервью с Эдгардом Запашным о фильме «SиSстема», первом Playstation и о сложностях съемок кино о цирке
Эксклюзивное интервью с Эдгардом Запашным о фильме «SиSстема», первом Playstation и о сложностях съемок кино о цирке
Показ фильма «SИSTEMA» братьев Запашных
Показ фильма «SИSTEMA» братьев Запашных
