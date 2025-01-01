Аскольд Запашный — артист цирка, представитель династии Запашных в четвёртом поколении, народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка. Родился 27 сентября 1977 года в Харькове в семье артистов цирка Вальтера и Татьяны Запашных.

В 1991 году вместе с семьёй уехал работать в Китай, где для Запашных был построен специальный летний цирк. С братом Эдгардом гастролировал в Европе и Азии, унаследовал аттракцион «Среди хищников».

Известен как дрессировщик хищных животных, а также жонглёр, канатоходец и акробат. С 2012 года — художественный руководитель Большого Московского цирка. С 2018 года преподаёт в ГИТИСе на кафедре «Режиссура цирка».