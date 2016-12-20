«SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»: Рецензия Киноафиши

Параллельная реальность

Российское ТВ еще с начала 2000-х пестрит именами братьев Запашных, известных дрессировщиков и цирковых артистов. На ТВ Аскольд и Эдгард сражаются в кулинарном поединке, острят в КВН и «Comedy Woman», катаются на коньках, в общем, занимаются всем, кроме своей основной профессии, но это совсем не совпадает с их закадровой действительностью. Так что, кажется, братья решили наконец прервать череду минутных развлекательных программ масштабным цирковым зрелищем, показав на большом экране киноверсию их последнего шоу «SиSтема».

«Окей, SиSтема» – так запускает новейшую компьютерную игру школьник Макс (Даниил Пшеничный). В этом супершутере не нужна мышь и клавиатура, все управление осуществляется силой мысли и голосовыми командами. Нацепив особый считывающий девайс на голову, парень полностью погружается в виртуальный мир, населенный роботизированными существами, прокаченными героями и крутыми мотоциклами. В «SиSтеме» альтер-эго Макса (Аскольд Запашный) должен противостоять вирусным атакам, проникшим в программу. Однако с каждым новым уровнем игра становится все более реальной, и сражение за вымышленные миры превращается в борьбу за судьбу всего человечества. Ведь «SиSтема», оснащенная искусственным интеллектом, давно пытается вырваться за пределы экрана монитора, и это отличный шанс для нее.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Спустя четыре года после сказочного 3D путешествия в мир «Cirque du Soleil», российский цирк тоже делает попытку выйти за пределы вечного круга арены, осваивая просторы кинорынка. Хотя, работа Запашных не кино в прямом смысле слова, а, скорее, запись шоу, вроде той, что выпускают на DVD для тех, кто физически не может заглянуть на проспект Вернадского. Камера здесь лишь способ видения, а не создания. И если не ждать от фильма того, на что он не претендует, то можно обнаружить для себя качественное живое шоу, не прилизанное компьютерной графикой, постановочными кадрами и искусственными трюками. Именно в одномоментности и онлайн эффекте прелесть «SиSтемы». Так что не удивляйтесь, если во время просмотра начнете тыкать в бок друга, не в силах сдержать эмоций от тройного сальто акробатки или от того, как мотоциклист в полете достает коленками своих ушей.

При этом операторы максимально творчески подошли к задаче, стараясь выжать из возможностей камеры все, что только можно. Так что каждые три минуты вас ждет дрожание камеры, slow motion и эффект цифрового шума, что либо раздражает, либо сильнее погружает в атмосферу многопиксельной цифровой реальности. Стоит ли говорить, о зуме, недоступном для обычных цирковых зрителей, благодаря которому мы можем поймать быструю улыбку акробата, спрыгнувшего со скачущей лошади, или посчитать усы тигра.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Сюжет «SиSтемы», с намеком на философскую глубину, получился вполне серьезным и актуальным, при этом, одновременно зрелищным, что достойно презентует шоу в киноформате. Сама же постановка, автор которой Аскольд Запашный, эффектна и контрастна. Неоновые линии, обрисовывающие контур сцены, графика на экранах, напоминающая материнскую плату, футуристичные костюмы, продуманные до мелочей… И все это под живую музыку агрессивных барабанных битов и скрежет бас гитары. Честно, захватывает не меньше, чем классические киновзрывы, летающие супергерои и говорящие еноты. Так что если вы не ярый сторонник натуральных впечатлений и редко ходите в цирк, обязательно стоит заглянуть в этот мир, хотя бы из зала кинотеатра.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Инна Син

В российском прокате с 18 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «SиSтема. Шоу братьев Запашных»