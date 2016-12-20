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Киноафиша Рецензии «SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»: Рецензия Киноафиши

«SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»: Рецензия Киноафиши

20 декабря 2016 00:00
«SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»: Рецензия Киноафиши
Параллельная реальность

Российское ТВ еще с начала 2000-х пестрит именами братьев Запашных, известных дрессировщиков и цирковых артистов. На ТВ Аскольд и Эдгард сражаются в кулинарном поединке, острят в КВН и «Comedy Woman», катаются на коньках, в общем, занимаются всем, кроме своей основной профессии, но это совсем не совпадает с их закадровой действительностью. Так что, кажется, братья решили наконец прервать череду минутных развлекательных программ масштабным цирковым зрелищем, показав на большом экране киноверсию их последнего шоу «SиSтема».

«Окей, SиSтема» – так запускает новейшую компьютерную игру школьник Макс (Даниил Пшеничный). В этом супершутере не нужна мышь и клавиатура, все управление осуществляется силой мысли и голосовыми командами. Нацепив особый считывающий девайс на голову, парень полностью погружается в виртуальный мир, населенный роботизированными существами, прокаченными героями и крутыми мотоциклами. В «SиSтеме» альтер-эго Макса (Аскольд Запашный) должен противостоять вирусным атакам, проникшим в программу. Однако с каждым новым уровнем игра становится все более реальной, и сражение за вымышленные миры превращается в борьбу за судьбу всего человечества. Ведь «SиSтема», оснащенная искусственным интеллектом, давно пытается вырваться за пределы экрана монитора, и это отличный шанс для нее.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»
Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Спустя четыре года после сказочного 3D путешествия в мир «Cirque du Soleil», российский цирк тоже делает попытку выйти за пределы вечного круга арены, осваивая просторы кинорынка. Хотя, работа Запашных не кино в прямом смысле слова, а, скорее, запись шоу, вроде той, что выпускают на DVD для тех, кто физически не может заглянуть на проспект Вернадского. Камера здесь лишь способ видения, а не создания. И если не ждать от фильма того, на что он не претендует, то можно обнаружить для себя качественное живое шоу, не прилизанное компьютерной графикой, постановочными кадрами и искусственными трюками. Именно в одномоментности и онлайн эффекте прелесть «SиSтемы». Так что не удивляйтесь, если во время просмотра начнете тыкать в бок друга, не в силах сдержать эмоций от тройного сальто акробатки или от того, как мотоциклист в полете достает коленками своих ушей.

При этом операторы максимально творчески подошли к задаче, стараясь выжать из возможностей камеры все, что только можно. Так что каждые три минуты вас ждет дрожание камеры, slow motion и эффект цифрового шума, что либо раздражает, либо сильнее погружает в атмосферу многопиксельной цифровой реальности. Стоит ли говорить, о зуме, недоступном для обычных цирковых зрителей, благодаря которому мы можем поймать быструю улыбку акробата, спрыгнувшего со скачущей лошади, или посчитать усы тигра.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»
Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Сюжет «SиSтемы», с намеком на философскую глубину, получился вполне серьезным и актуальным, при этом, одновременно зрелищным, что достойно презентует шоу в киноформате. Сама же постановка, автор которой Аскольд Запашный, эффектна и контрастна. Неоновые линии, обрисовывающие контур сцены, графика на экранах, напоминающая материнскую плату, футуристичные костюмы, продуманные до мелочей… И все это под живую музыку агрессивных барабанных битов и скрежет бас гитары. Честно, захватывает не меньше, чем классические киновзрывы, летающие супергерои и говорящие еноты. Так что если вы не ярый сторонник натуральных впечатлений и редко ходите в цирк, обязательно стоит заглянуть в этот мир, хотя бы из зала кинотеатра.

Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»
Кадр из фильма «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

Инна Син

В российском прокате с 18 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «SиSтема. Шоу братьев Запашных»

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