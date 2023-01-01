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Киноафиша Фильмы Спектакль Спектакль, 2015: актеры и роли
Tamasha Спектакль 2015 / Индия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Спектакль, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Имтиаз Али Imtiaz Ali
В ролях
Дипика Падукон Дипика Падукон Deepika Padukone Ранбир Капур Ranbir Kapoor Пиюш Мишра Piyush Mishra Джавед Шейх Javed Sheikh Сушма Сетх Sushma Seth
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