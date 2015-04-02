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Девичник в Вегасе
Отзывы о фильме «Девичник в Вегасе»
Bridesmaids
Девичник в Вегасе
2011 / США
Трейлер
6.2
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Удивительно, что в прокат вообще пустили, но думаю, долго он там не задержится✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
посмотрел в тске...
Цитата (Axl F, 05/07/2011 - 15:37:09):
Попытка авторов сделать ответ мужскому кино - провалилась в желании сесть на все стулья.
честно, вот не видел цели снять ответ мужскому, все совсем по-другому...кино действительно смотрит вроде бы женскими глазами (по крайней мере пытается)...но местами палку перегнули все-таки...героиня симпатии определенные вызывает, остальные в целом ровно...поездка на воротах классно смотрелась...вымораживала только толстушка - с ней явно перебор, везде и в характере и в поведении...местами было слишком сладко...но в целом неплохо...если бы режиссер была женщина купился бы на 80% и поставил бы 8ку-8,5...так 7.5/10...на полбалла выше, чем трансам
2 апреля 2015, 12:51
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
зашла на фильм случайно (перепутала с "Монте-Карло", всего лишь). Поняв ошибку, первые 10 минут была в шоке от происходящего на экране. А потом - втянулась. Глубокий фильм, достаточно трудный для игры (главной героини в особенности).
Местами фильм грубый, но тем не менее, оставляет светлое впечатление.
Целиком и полностью подписываюсь под рецензией Paul, и во всем, кроме оценки, с Андрей133.
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Хрень какую еще поискать надо! Чушь. Отвратительный фильм. 2 часа потерянного времени
2 апреля 2015, 12:51
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kiska88skaska
2 апреля 2015, 12:51
Мне такое чувство что сейчас попрут фильмы с веселенькими названиями: сначало мальчишник в вегасе, потом девичник в вегасе......а затем свадьба в вегасе, выпускной в вегасе... вообщем болная породия на мальчишника, только тут девки вместо пацанов✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Цитата (Axl F, 05/07/2011 - 15:37:09):Попытка авторов сделать ответ мужскому кино - провалилась в желании сесть на все стулья.
честно, вот не видел цели снять ответ мужскому, все совсем по-другому...кино действительно смотрит вроде бы женскими глазами (по крайней мере пытается)...но местами палку перегнули все-таки...героиня симпатии определенные вызывает, остальные в целом ровно...поездка на воротах классно смотрелась...вымораживала только толстушка - с ней явно перебор, везде и в характере и в поведении...местами было слишком сладко...но в целом неплохо...если бы режиссер была женщина купился бы на 80% и поставил бы 8ку-8,5...так 7.5/10...на полбалла выше, чем трансам
Местами фильм грубый, но тем не менее, оставляет светлое впечатление.
Целиком и полностью подписываюсь под рецензией Paul, и во всем, кроме оценки, с Андрей133.
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