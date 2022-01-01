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Птичий дозор Птичий дозор
Киноафиша Фильмы Птичий дозор Отзывы о мультфильме «Птичий дозор»
Manou the swift Птичий дозор 2016 / Германия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о мультфильме «Птичий дозор»

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Ману ― особенный стриж. Из-за нападения крыс при рождении он оказывается в гнезде чаек, которые решают воспитывать чужого птенца как родного. Всю жизнь Ману растили против его природы: учили ловить рыбу и плавать, кормили морепродуктами и заставляли летать, как чайка, запрещая часто махать крыльями. Несмотря на бесконечные попытки и старания, он продолжает оставаться изгоем и замедлять стаю, готовящуюся к долгому перелету на юг. Последней каплей становится ночной патруль, в котором Ману не…

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