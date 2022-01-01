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Белое вино из Баббудойу Белое вино из Баббудойу
Киноафиша Фильмы Белое вино из Баббудойу Отзывы о фильме «Белое вино из Баббудойу»
Bianco di Babbudoiu Белое вино из Баббудойу 2016 / Италия
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Белое вино из Баббудойу»

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Братья Микеле и Роберто вместе с шурином Стефано управляют виноградником «Баббудойу» на Сардинии, доставшимся им в наследство от отца. Эта тройка абсолютно невежественна в экономике и бизнесе - они тратят кучу денег на вечеринки, подарки сотрудникам, роскошную жизнь и своих возлюбленных дам. Так беззаботно они и жили какое-то время, пока не узнали, что одна крупная и важная сделка по продаже вина отменяется. Этот провал в момент сделал их должниками перед банком. За 15 дней им нужно…

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