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Город Голда
Цитаты из фильма Город Голда
Цитаты из фильма Город Голда
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Цитаты
Jonathan Gold
Я очень редко делаю заметки в ресторане. Я больше сосредоточен на том, чтобы наблюдать за музыкой блюда. Понимаете, можно и во время секса делать заметки, но тогда упускаешь многое.
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