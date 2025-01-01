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Киноафиша Фильмы Город Голда Цитаты из фильма Город Голда

Цитаты из фильма Город Голда

Jonathan Gold Я очень редко делаю заметки в ресторане. Я больше сосредоточен на том, чтобы наблюдать за музыкой блюда. Понимаете, можно и во время секса делать заметки, но тогда упускаешь многое.
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