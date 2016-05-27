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Бобби
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Bobby

Бобби, 2016

2016 / Великобритания
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14 голосов
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О фильме

Роберт Фредрик Челси Мур, известный в народе под ласковым именем Бобби, был капитаном английской сборной по футболу в 1966-м году. В тот год команда под его предводительством обыграла на лондонском стадионе «Уэмбли» сборную ФРГ в финале чемпионата мира и получила кубок из рук самой королевы Елизаветы II. На родине в Англии Бобби Мур настоящая легенда — сам Пеле называл его лучшим защитником, против которого он выходил на поле; а около стадиона «Уэмбли» располагается монументальная шестиметровая бронзовая статуя футболиста. Однако о личной жизни Мура, который был чуть ли не первой футбольной суперзвездой в современном понимании этого термина, мало что известно. Режиссер Рон Скальпелло старается приоткрыть завесу тайны. Кем же был в обычной жизни этот человек-легенда?

7.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 27 мая 2016
Премьера в мире 27 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рон Скальпелло
Рон Скальпелло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бобби 2 постера
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