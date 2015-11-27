Черный альпинист, 2015

Мистическая история, основанная на реальных событиях. Студенты из Эстонской Советской Республики в 1989 году решили отправиться в горы Сибири. Кажется, что их гидом с первого момента становится сама судьба. Для начала не удаётся набрать полную группу, и в путь отправляется компания чужих друг другу молодых людей, у каждого из которых своё представление о приключениях. В горах с ними начинают происходить странные, пугающие вещи. Чёрный альпинист — мифическая сущность, призрак, история о котором является частью фольклора альпинистов стран бывшего СССР.