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Черный альпинист Черный альпинист
Киноафиша Фильмы Черный альпинист
Must alpinist / Ghost Mountaineer

Черный альпинист, 2015

2015 / Эстония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Мистическая история, основанная на реальных событиях. Студенты из Эстонской Советской Республики в 1989 году решили отправиться в горы Сибири. Кажется, что их гидом с первого момента становится сама судьба. Для начала не удаётся набрать полную группу, и в путь отправляется компания чужих друг другу молодых людей, у каждого из которых своё представление о приключениях. В горах с ними начинают происходить странные, пугающие вещи. Чёрный альпинист — мифическая сущность, призрак, история о котором является частью фольклора альпинистов стран бывшего СССР.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 27 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Урмас Ээро Лийв
В ролях
Лийс Ласс
Прийт Пиус
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный альпинист 2 постера
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