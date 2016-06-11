Машина человеческой мечты, 2016

Человек - не вершина эволюции, он всего лишь шаг к более развитым формам разума. Бен Герцель - эксперт в области искусственного интеллекта. Уже через год он хочет представить миру ходячего, говорящего, улыбающегося, эмоционального, умного робота-гуманоида. Пока что его группа находится на этапе ранних исследований. Модель разума Бена создана на основе нескольких десятилетий работы. Это попытка сформулировать разум, как некий набор шаблонов, как постоянно меняющийся график данных. Искусственный интеллект очень похож на человеческий. Это может помочь развить искусственный разум выше человеческого. Бен вырос в еврейской семье, там его всегда учили использовать мозги и думать. Ещё в детстве он усвоил, что несколько человек, по-настоящему увлечённых какой-то идеей, способны изменить мир и даже создать в нём утопию. В 2007 году Бен познакомился с учёными Гонконга. Там есть лаборатории и финансирование для его проекта. Собралась команда учёных, работающих с роботами. Их роботы должны узнавать много нового, они должны уметь учиться. В 80-е годы такие учёные говорили, что создают умную машину. На них смотрели как на чудаков с безумными фантазиями. Сейчас система, которая может функционировать, учиться и эволюционировать самостоятельно, уже не фантастика. Гонка за искусственный интеллект началась.