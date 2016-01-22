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Яйца!, 2016

2016 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Невероятная плутовская история, которая могла бы быть частью Декамерона или стать сюжетом для зарисовки Монти Пайтон. Но это произошло на самом деле: американский врач Джон Бринкли достиг славы и богатства вшивая своим пациентам козлиные яички. Чудодейственной средство якобы могло помочь чему угодно — от возвращения потенции до сохранения вечной молодости, и с искушением не справились десятки тысяч пациентов.

Талантливый мистер Бринкли держался на плаву удивительно долго, а его дело будет живо всегда. Судьба этого грандиозного мистификатора, человека, которому мощный маркетинг и покровительство властей заменили медицинское образование и действенность процедуры, может многому научить нас и сегодня, почти век спустя. Покупая циркониевый браслет, гомеопатические шарики или обращаясь к нетрадиционной медицине, стоит порадоваться, что при том же эффекте, вам хотя бы не пытаются вживить чужие тестикулы.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 января 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Пенни Лейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Яйца! 2 постера
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