Яйца!, 2016

Невероятная плутовская история, которая могла бы быть частью Декамерона или стать сюжетом для зарисовки Монти Пайтон. Но это произошло на самом деле: американский врач Джон Бринкли достиг славы и богатства вшивая своим пациентам козлиные яички. Чудодейственной средство якобы могло помочь чему угодно — от возвращения потенции до сохранения вечной молодости, и с искушением не справились десятки тысяч пациентов.

Талантливый мистер Бринкли держался на плаву удивительно долго, а его дело будет живо всегда. Судьба этого грандиозного мистификатора, человека, которому мощный маркетинг и покровительство властей заменили медицинское образование и действенность процедуры, может многому научить нас и сегодня, почти век спустя. Покупая циркониевый браслет, гомеопатические шарики или обращаясь к нетрадиционной медицине, стоит порадоваться, что при том же эффекте, вам хотя бы не пытаются вживить чужие тестикулы.