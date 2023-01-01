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Палач Палач
Киноафиша Фильмы Палач Палач, 1963: актеры и роли
El verdugo Палач 1963 / Италия / Испания
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Палач, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Гарсия Берланга Luis García Berlanga
В ролях
Нино Манфреди Nino Manfredi Эмма Пенелла Emma Penella Хосе Исберт Хосе Луис Лопес Васкес José Luis López Vázquez Анхель Алварес
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