У тихой пристани, 1958

50-е годы. Старый рабочий Колячкин и бывший актер Пушков никак не могут дойти до речки порыбачить, все им что-нибудь мешает: то они малышей в детский сад ведут, то старушку в дом пенсионеров устраивают. Начальника строительства они искупали в грязи на неотремонтированной дороге, кляузника отучили писать доносы, а хулигана и пьяницу купали в реке до полного перевоспитания.



Ветераны района оценили действия стариков и пригласили в свой клуб, цель которого «помогать молодому поколению стать достойными гражданами общества».