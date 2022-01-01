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У тихой пристани
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У тихой пристани, 1958

1958 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

50-е годы. Старый рабочий Колячкин и бывший актер Пушков никак не могут дойти до речки порыбачить, все им что-нибудь мешает: то они малышей в детский сад ведут, то старушку в дом пенсионеров устраивают. Начальника строительства они искупали в грязи на неотремонтированной дороге, кляузника отучили писать доносы, а хулигана и пьяницу купали в реке до полного перевоспитания.

Ветераны района оценили действия стариков и пригласили в свой клуб, цель которого «помогать молодому поколению стать достойными гражданами общества».

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 20 января 1958
Премьера в мире 20 января 1958
Возраст 12+
Режиссер
Эдуард Абалов
В ролях
Владимир Ратомский
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Татьяна Гурецкая
Афанасий Белов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У тихой пристани 1 постер
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