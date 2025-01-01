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Жуки
Цитаты из фильма Жуки
Цитаты из фильма Жуки
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Цитаты
Ben Reade
Есть бургер — это не естественно.
🧡
👏
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Ben Reade
Это как колбаса, сделанная Богом собственноручно.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Ben Reade
Что касается еды — это просто улёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Reade
Вот так и должна уйти королева!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Reade
Он очень ореховый, с оттенком макадамии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Reade
Кому какое дело, сколько у тебя денег в банке, если у тебя в саду растёт настоящая вкуснятина?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Reade
Здесь никакой чепухи нет. Это нормальная еда.
🧡
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🤔
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