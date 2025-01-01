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Киноафиша Фильмы Жуки Цитаты из фильма Жуки

Цитаты из фильма Жуки

Ben Reade Есть бургер — это не естественно.
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Ben Reade Это как колбаса, сделанная Богом собственноручно.
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Ben Reade Что касается еды — это просто улёт.
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Ben Reade Вот так и должна уйти королева!
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Ben Reade Он очень ореховый, с оттенком макадамии.
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Ben Reade Кому какое дело, сколько у тебя денег в банке, если у тебя в саду растёт настоящая вкуснятина?
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Ben Reade Здесь никакой чепухи нет. Это нормальная еда.
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