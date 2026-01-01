Оповещения от Киноафиши
Чудо в Милане
Награды и номинации фильма Чудо в Милане
Награды и номинации фильма Чудо в Милане 1951
Каннский кинофестиваль 1951
Главный приз фестиваля
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
