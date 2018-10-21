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Медведи Камчатки. Начало жизни Медведи Камчатки. Начало жизни
Киноафиша Фильмы Медведи Камчатки. Начало жизни Отзывы о фильме «Медведи Камчатки. Начало жизни»
Медведи Камчатки. Начало жизни 2018 / Россия
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Медведи Камчатки. Начало жизни»

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Almi1977 21 октября 2018, 08:04
"медведи камчатки"- Фильм собственно говоря ни о чем..ни сюжета,ни рассказа,построенный на эмоциональных видео-зарисовках мишек. Лучше найдите в интернете документальный фильм "жизнь медведей"-действительно стоящее и для взрослых и для детей(та же камчатка,те же мишки,но Намного!!!! интереснее),~лет 5вышедший ранее.
21 октября 2018, 08:04 Ответить
elena9119650609 5 ноября 2018, 23:54
Я не согласна с предыдущим отзывом - фильм замечательный, со стремлением обратить наше внимание на глобальную проблему отношения человечества к Природе. Было интересно, красивые планы, в том числе крупные, детали, моменты. На сеансе, где я была с племянником, было очень много детей, им нравилось. Я советую посмотреть, особенно вместе с детьми. Спасибо творческой группе, работавшей над фильмом. И хотелось бы больше и чаще видеть такие фильмы в репертуаре кинотеатров.
5 ноября 2018, 23:54 Ответить
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